‚Der kleine Bauch wächst schnell!' – Daisy Lowe erwartet ihr zweites Kind

Daisy Lowe pregnant at Annie's Ibiza collection launch in London - Getty - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2026, 09:00 Uhr

Daisy Lowe ist erneut schwanger.

Das 37-jährige Model verkündete auf Instagram, dass sie und ihr Ehemann Jordan Saul ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Zu einer Reihe professioneller Fotos von ihren Flitterwochen schrieb sie augenzwinkernd: „Wir kommen von unseren Flitterwochen mit einem blinden Passagier zurück.“ Das Paar hatte im vergangenen Sommer geheiratet. Kürzlich genossen sie gemeinsam mit ihrer zweijährigen Tochter Ivy sonnige Tage in den Flitterwochen. Nun wächst die Familie weiter – und die Vorfreude ist groß. Besonders Tochter Ivy könne es kaum erwarten, große Schwester zu werden. „Der kleine Bauch wächst SCHNELL + Ivy freut sich so sehr darauf, ihr Baby kennenzulernen“, teilte Daisy mit.

Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche prominenter Freunde. Schauspielerin Eve Hewson schrieb begeistert: „Woohooooo! Herzlichen Glückwunsch!!!“ Auch Model Lisa Snowdon, ‚Les Misérables‘-Darstellerin Samantha Barks, Pixie Geldof und Moderatorin Laura Whitmore übermittelten liebe Worte und Herz-Emojis.

Daisy, Tochter von Bush-Frontmann Gavin Rossdale und Designerin Pearl Lowe, brachte Tochter Ivy im April 2023 zur Welt. Damals verkündete sie gerührt: „Unser Oster-Ei ist endlich geschlüpft! Ivy Love Saul, du hast all meine Träume wahr gemacht – unser Traum-Mädchen.“ Sie schwärmte davon, noch nie zuvor ein solches Glück und eine solche Liebe gespürt zu haben. Auch Jordan begrüßte seine Tochter online mit den Worten: „Willkommen auf der Welt, Ivy Love Saul.“ Schon während ihrer ersten Schwangerschaft hatte Daisy offen über ihre Gefühle gesprochen. Die Zeit vor der Geburt sei voller intensiver Lektionen gewesen, schrieb sie damals. Ihr ungeborenes Kind habe ihr Geduld, innere Ruhe und Vertrauen gelehrt.