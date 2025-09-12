Stars Destiny’s-Child-Reunion war eine ’spontane Entscheidung‘

Michelle Williams - Destiny's Child - Nov 2024 - Lunt-Fontanne Theatre - Death Becomes Her-LA -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2025, 18:00 Uhr

Die Wiedervereinigung der legendären Band war offenbar nicht von langer Hand geplant.

Die jüngste Reunion von Destiny’s Child war eine „spontane“ Entscheidung.

Beyoncé beendete im Juli ihre ‚Cowboy Carter‘-Tour in Las Vegas mit einem Überraschungsauftritt ihrer ehemaligen Bandkolleginnen Michelle Williams und Kelly Rowland. Nun hat Michelle verraten, dass sie nicht viel Zeit hatten, sich auf den Auftritt vorzubereiten – im Gegensatz zu ihrem gemeinsamen Auftritt beim Coachella-Festival 2018 während Beyoncés Headliner-Show. In der Sendung ‚Watch What Happens Live‘ erklärte Michelle: „Es war großartig, spontan. Beim letzten Mal – Coachella – hatten wir ein bisschen mehr Zeit. Diesmal war es: ‚Lasst uns das machen.‘ Und wir haben es gemacht.“

Die 46-Jährige glaubt, dass das Geheimnisvolle rund um die gelegentlichen Auftritte von Destiny’s Child diese noch wirkungsvoller mache. Gefragt, wie sie die Songs ausgewählt haben, gab sie preis: „Ich verrate nicht gerne Geheimnisse. Es gibt Gespräche, aber ich glaube, der Grund, warum wir Wirkung haben, liegt nicht nur daran, dass die Leute uns zuhören, sondern auch daran, was wir nicht teilen. Wenn ihr uns seht, dann seht ihr uns.“

Michelle steht derzeit am Broadway in ‚Der Tod steht ihr gut‘ auf der Bühne und gab zu, dass nur Destiny’s Child sie von der Musicalbühne weg und zurück in ihre Chart-Karriere locken könnte. Auf die Frage, ob das Trio jemals wieder ein Album aufnehmen werde, sagte sie kryptisch: „Alles ist möglich. Für mich ist es so: Auf der Bühne auftreten, das mache ich nur mit Beyoncé und Kelly. Aber was den Broadway betrifft: Ich bin ein Broadway-Girl. Musik? Die will ich nur mit ihnen machen.“