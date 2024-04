Veranstaltung in Köln Deutscher Fernsehpreis 2024: Termin und Jury bekannt

Deutscher Fernsehpreis 2024: Unter anderem sitzt Jana Pareigis in der Jury. (ili/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 14:01 Uhr

Der Deutsche Fernsehpreis 2024 wird im September in Köln verliehen. Nun hat der Veranstalter den konkreten Termin und die Jurymitglieder bekannt gegeben. Ein Mann hat die Leitung in dem mehrheitlich mit Frauen besetzten Gremium.

Der Deutsche Fernsehpreis wird am 24. und 25. September in Köln verliehen. Das gab der Veranstalter am Donnerstag bekannt. Diese 25. Ausgabe der Preisverleihung wird somit wieder an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Die Trophäen "in den kreativen Gewerken" werden demnach am 24. September im Rahmen der "Nacht der Kreativen" in der Kölner Flora vergeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner "in den Werkkategorien" werden am 25. September in den MMC-Studios ausgezeichnet.

Jana Pareigis neu in der Fachjury

Die Mitglieder der diesjährigen unabhängigen Fachjury sind ebenfalls bekannt gegeben worden. Neu bei den Jurorinnen dabei sind die Hamburger Journalistin und ZDF-Nachrichtenmoderatorin Jana Pareigis (42), die Produzentin Ute Biernat (64, u.a. "DSDS, "Bauer sucht Frau", CEO UFA Show & Factual) und Eva Schubert (Programm Managerin Chefredaktion Sat.1).

Über die Nominierungen entscheiden außerdem wie im Vorjahr die beiden Schauspielerinnen Valerie Niehaus (49, "Nächste Ausfahrt Glück"), Collien Ulmen-Fernandes (42, "Das Traumschiff") und die Kölner Moderatorin und Autorin Shary Reeves (54, "Wissen macht Ah!"). Darüber hinaus sind diese Expertinnen mit an Bord: Produzentin Nanni Erben (50, u.a. Dresden-"Tatort", Geschäftsführerin MadeFor Film) und Milena Seyberth (CvD in der ZDF-Intendanz).

Zu den acht Damen gesellen sich sechs Herren. Für Autor David Ungureit (60, "Danni Lowinski") ist der Job ebenfalls neu. Schon im Vorjahr über die Nominierungen entschieden haben Dr. Udo Grätz (stellvertretender WDR-Chefredakteur), Daniel Guhl (Business Unit TV Telekom), der vielfach preisgekrönte Journalist und Dokumentarfilmproduzent Stephan Lamby (64, Produzent ECO Media), Thomas Lückerath (Chefredakteur Dwdl.de) und Florian Lüke (Bereichsleiter Strategische Programmplanung RTL und RTL+).

Die Fachjuryleitung in dem diesmal mehrheitlich mit Frauen besetzten Gremium hat seit 2019 und auch in diesem Jahr wieder Produzent Wolf Bauer (74, "Der Medicus") inne.