Glamour-Event in München Deutscher Filmball 2025: Erste Male und Wiederholungstäter in München

Gloria Burkandt (li.) kam zum ersten Mal zum Deutschen Filmball, Riccardo Simonetti und Jessica Schwarz kennen sich dort schon aus. (jom/eyn/spot)

SpotOn News | 26.01.2025, 13:43 Uhr

Am vergangenen Samstag traf sich die Filmbranche wieder traditionell zum Deutschen Filmball in München. Die ausgelassene Feier ließen sich bekannte Wiederholungstäter ebenso wie Filmball-Neulinge nicht entgehen.

Zum 49. Mal ging am vergangenen Samstagabend der Deutsche Filmball in München über die Bühne. Die stargespickte Gästeliste warf sich in Schale und präsentierte glamouröse Looks auf dem roten Teppich sowie im Ballsaal des Hotels Bayerischer Hof. Unter die Filmball erprobten Gäste, für die das Event vor allem ein Wiedersehen unter Freunden ist, mischten sich auch bekannte Gesichter, die zum ersten Mal Filmball-Luft schnupperten.

"Es ist das erste Mal, dass ich beim Deutschen Filmball bin", verriet Gloria-Sophie Burkandt (26), Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58), im Gespräch mit spot on news. "Aber ich dachte mir, da es in München ist, muss ich auch Mal vorbeischauen", sagte das Model, das in einer funkelnden Pailletten-Robe von Giulia & Romeo in Silber auf den roten Teppich trat. Dabei hat die 26-Jährige durchaus einen Bezug zur Branche. "Ich habe vor kurzem einen Kurzfilm produziert, einen Science-Fiction-Film, dementsprechend freut es mich, Step by Step in die Filmwelt einzutauchen. Auch wenn es ein hartes Feld ist." Ansonsten sei eigentlich die Modewelt mehr die ihre. "Und ich schreibe gerade meine Doktorarbeit", erzählte Burkandt. Ob sie neben dem Kontakte knüpfen auch die Tanzfläche erobern wird? "Wenn es um einen klassischen Walzer geht, dann wird das heute nichts. Wenn es mehr um Club-, House-Sachen geht, dann bin dabei."

Auch "Tatort"-Star Ferdinand Hofer (31) feierte seine Filmball-Premiere. "Ich bin zum ersten Mal hier, deswegen bin ich gespannt, was mich erwartet. Ich freue mich sehr", so der Schauspieler, der im eleganten schwarzen Smoking schon wie ein Filmball-Profi wirkte. Er habe in seinem Leben "bereits ein paar Tanzkurse hinter sich" und sei deshalb bestens gewappnet für die Tanzfläche. "Ich glaube, so ein bisschen was kann ich schon", zeigte Hofer sich selbstbewusst.

Von Kitzbühel, dem Filmpreis oder den Flitterwochen auf den Filmball

Für viele Stars war der Filmball kein neues Terrain und auch nur ein Termin des Wochenendes, den sie sich aber trotzdem nicht entgehen lassen wollten. Uschi Glas (80) nahm am Freitag zuvor bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises ihren Ehrenpreis entgegen. Zu viel wird ihr das Red-Carpet-Hopping aber nicht, betonte sie: "Es ist ja jedes Jahr so. Man kann das auch nicht auseinanderziehen, weil die Leute extra anreisen." Da sie in München wohne, sei sie zwar flexibel – aus Rücksicht auf die anderen Gäste werfe sie sich aber gerne zwei aufeinanderfolgende Tage ins Getümmel. Zum Filmball erschien Glas in einer silber-schimmernden Robe.

Nicht den Bayerischen Filmpreis, sondern ein Promi-Event im österreichischen Kitzbühel hat Schauspielerin Palina Rojinski (39) kurz vor dem Filmball noch mitgenommen. Dort findet noch bis Sonntag das legendäre Hahnenkamm-Skirennen statt. "Also ich bin gut geladen, ich bin auf der Piste. In Kitzbühel war es voll spannend, richtig cool. Voll die gute Stimmung, mega Wetter, also das war wie so ein Traum", schwärmte sie von dem Ereignis. Aber auch auf den Filmball freue sie sich natürlich sehr, besonders auf ihre Kolleginnen und Kollegen: "Dass wir alle miteinander eine schöne Zeit verbringen und uns updaten."

"Kitzbühel war kurz und knapp", erzählte auch Matthias Schweighöfer (43), der zum Filmball mit seiner Partnerin Ruby O. Fee (28) im schwarzen Partnerlook erschien. Zuvor machten sie in Österreich Station und erlebten dort unter anderem die bekannte Weißwurstparty im Stanglwirt. "Wir waren früh im Bett, weil wir wussten, dass es heute wieder ein langer Abend wird."

Zu keiner wirklichen Verschnaufpause kam auch Riccardo Simonetti (31), der kürzlich seine Flitterwochen mit Ehemann Steven in Südafrika verbrachte. "Es war eine sehr besondere Zeit", resümierte der Entertainer, der einen Glitzer-Hollywood-Look mit Cape von Dawid Tomaszewski (44) für den Abend in München wählte. "So was wie Flitterwochen macht man in der Regel ja nur einmal im Leben. Deshalb war uns auch jeder Tag bewusst und wir haben das als sehr kostbar empfunden. Ich war allerdings zwischenzeitlich auch sehr krank, aber jetzt geht es wieder." Ruhe sei seitdem nicht eingekehrt, wie sein Besuch beim Filmball beweise, "aber für mich kann es gerne so weitergehen". Sein Mann würde "bestimmt" auch mal auf so ein Event mitkommen, "aber die richtige Gelegenheit hat sich einfach noch nicht ergeben. Das wird auch noch eine Weile dauern."

Tanzfreudige Gäste und das Wundermittel

Andere ließen es vor dem Ball ruhiger angehen. "Ich war nicht beim Filmpreis, deshalb habe ich noch nicht wirklich Leute getroffen und freue mich jetzt auf viele Unterhaltungen", berichtete Jessica Schwarz (47) auf dem roten Teppich. Das letzte Jahr sei "nicht so einfach gewesen", deshalb sei sie gespannt, wie "die Stimmung so ist", sagte die Schauspielerin. "Im letzten Jahr hat man auf Veranstaltungen schon gemerkt, dass sie gedämpft war. Ich bin gespannt, ob jetzt so eine neujährliche Power und Energie herrschen wird. Das wird interessant sein, dem heute nachzuspüren."

Zudem hoffe sie, dass sie jemanden zum Tanzen finde. "Ich tanze nämlich gerne, aber das ist so schwierig, unter Kollegen in meinem Alter jemanden zu finden, der auch so gerne tanzt. Und die, die es gerne machen, die sind dann schon belegt. Man bräuchte wieder so Kärtchen wie früher, wo man sich eintragen kann. Vielleicht muss man die Männer aber auch einfach auf die Tanzfläche ziehen, egal was kommt." Dabei zeigte sich die Schauspielerin offen, was den Ausgang des Abends anbelangte. "München wird ab einem gewissen Zeitpunkt immer wild. Mein Mann kommt auch noch nach, der wird auch manchmal wild (lacht). Wir haben noch einen Tag länger hier, also können wir schon mal ausschlafen." Falls sich der Kater dann doch bemerkbar macht, gibt es eine "wahnsinnig gute Kombi, die immer hilft", erklärte Schwarz. "Aspirin Komplex, ein hydrierendes Mittel und fettige Pommes, dann ist alles wieder gut."

Heike Makatsch (53) zeigte sich ebenfalls zum Tanzen aufgelegt. "Ich war schon länger nicht mehr hier, aber früher öfter. Und da war es immer legendär, dass man wild getanzt hat, obwohl es nicht unbedingt immer dem eigenen Musikgeschmack entsprach. Ich hoffe, so wird es heute auch wieder so sein."

Von gedämpfter Stimmung war im Saal und auf der Tanzfläche dann wenig zu bemerken. Dort tummelten sich unter anderem auch Andrea Sawatzki und Christian Berkel, Jella Hasse und Max von der Groeben, Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer oder Jannis Niewöhner. Einen besonderen Hingucker bildete Elena Uhlig (49): Die Schauspielerin erschien mit einer riesigen Filmrolle als Hut. "Wo wir doch heute nur noch digital sind, ist doch eine Filmrolle sehr schön", begründete sie ihre Outfit-Wahl gegenüber spot on news.