Stars Diane Keatons Tochter erinnert mit bewegenden Worten an ihre Mutter

Diane and Dexter Keaton - Book Club premiere 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2026, 10:15 Uhr

Diane Keatons Tochter erinnert mit bewegenden Worten an ihre Mutter.

Ein Jahr nach dem Tod von Diane Keaton hat ihre Tochter Dexter der Oscar-Preisträgerin mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien gedacht.

Die Schauspielerin starb am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren an einer bakteriellen Lungenentzündung. Zum ersten Todestag veröffentlichte Dexter (31) auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto, das Mutter und Tochter an Dexters Hochzeit im Jahr 2021 zeigt. Dazu schrieb sie: „Ein Jahr ohne dich, Mama.“ Die vergangenen zwölf Monate hätten sich für sie zugleich wie gestern und wie eine Ewigkeit angefühlt, schilderte Dexter. Noch immer müsse sie sich daran gewöhnen, dass sie ihre Mutter nicht mehr anrufen, sie umarmen oder gemeinsam mit ihr neue Abenteuer erleben könne. „Es sind die alltäglichen Momente, die mir zeigen, wie sehr ich mir wünsche, dass du noch hier wärst“, schrieb sie. Ihre Nachricht beendete sie mit den Worten: „Ich liebe dich und vermisse dich. Für immer.“

Bereits im Januar hatte Dexter ihrer Mutter an deren 80. Geburtstag gedacht. Diane Keaton wäre am 5. Januar 2026 80 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass veröffentlichte ihre Tochter zwei Bilder. Eines zeigte die beiden bei einer Umarmung am Meer, das andere Dexters und Dukes Arme mit ihren frisch gestochenen Tattoos. Ihr Bruder Duke (26) ließ sich die Worte „Weird old world“ tätowieren, während Dexter den Schriftzug „La Di Da“ wählte. Dazu bedankte sie sich bei dem Tätowierer Winter Stone für die bleibende Erinnerung an ihre Mutter. „Ich vermisse dich, Mama“, schrieb sie in dem Beitrag. Auch in ihrer Instagram-Story erinnerte sie an Diane Keaton. Ihre schwarz-weißen Nägel mit Punkten waren dabei eine Anspielung auf den unverwechselbaren Stil der Schauspielerin. „Alles Gute zum Geburtstag im Himmel, Mama“, lautete ihre Botschaft.

Auch der erste Muttertag ohne Diane Keaton fiel für Dexter besonders schwer. Am 10. Mai 2026 teilte sie mehrere private Aufnahmen aus verschiedenen Lebensphasen. Die Bilder zeigten sie als Kind mit ihrer Mutter am Strand, eine Umarmung am Hochzeitstag sowie einen liebevollen Moment im Garten, in dem Diane ihrer Tochter einen Kuss gab. „Der erste Muttertag ohne dich“, schrieb Dexter dazu. Sie vermisse ihre Mutter mehr, als Worte ausdrücken könnten: ihre Stimme, ihre Umarmungen, ihre Nähe und all das, was ihr das Gefühl von Zuhause gegeben habe. „Ich liebe dich, Mama.“

Diane Keaton hatte Dexter 1996 und ihren Sohn Duke 2001 adoptiert. Die Oscar-Preisträgerin, die mit Filmen wie ‚Annie Hall‘ und ‚Der Stadtneurotiker‘ Filmgeschichte schrieb, hielt ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die bewegenden Beiträge ihrer Tochter zeigen, wie präsent die Schauspielerin auch nach ihrem Tod im Leben ihrer Kinder bleibt.