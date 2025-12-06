Stars Diane Kruger fühlte sich erst zwei Jahre nach der Geburt wieder normal

06.12.2025

Diane Kruger sagt, es habe „gute zwei Jahre“ nach der Geburt ihrer Tochter gedauert, bis sie sich wieder wie sie selbst fühlte.

Die 49-jährige Schauspielerin trat beruflich „wirklich einen Schritt zurück“, nachdem sie und ihr 56-jähriger Verlobter, Schauspieler Norman Reedus, 2018 ihre Tochter Nova (7) willkommen hießen. Diane erzählte dem Magazin ‚People‘: „Ich habe acht Monate lang nach ihrer Geburt nicht gedreht oder gearbeitet, und es hat lange gedauert, bis ich wieder… ich würde sagen, es hat gute zwei Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, wieder ich selbst zu sein. Nova ist jetzt sieben und es fühlt sich so an, als könnte ich das wieder anpacken und mich gut dabei fühlen, ohne mich so sehr sorgen zu müssen.“

Der ‚Little Disasters‘-Star findet, dass die aktuelle Phase ihres Lebens der beste Zeitpunkt ist, als Schauspielerin zu arbeiten. Diane – deren erste große Filmrolle 2004 die Helena von Troja im Historienfilm ‚Troja‘ war – erklärte: „Plötzlich landen all diese großartigen Projekte auf meinem Tisch. Es waren die unglaublichsten zwei Jahre, in denen ich das Gefühl habe, Arbeiten gemacht zu haben, von denen ich immer geträumt habe, und die jetzt Früchte tragen.“ Sie fügte hinzu: „Wir befinden uns in einem seltsamen Moment in meinem Leben, in dem es viel mehr Möglichkeiten für Frauen gibt – und für Frauen in meinem Alter.“

Die Schauspielerin hat es auch sehr genossen, zuletzt einige internationale Projekte zu machen, wie zum Beispiel das HBO-Periodendrama ‚The Seduction‘. Sie erklärte: „Wieder in Frankreich zu sein, um einige französischsprachige Projekte zu drehen – ‚The Seduction‘, das gerade herausgekommen ist – das war eine wirklich coole Zeit in meinem Leben.“ Im Jahr 2023 gab Diane zu, dass sie es „unglaublich stressig“ findet, eine arbeitende Mutter zu sein, weil der Spagat zwischen Familie und Karriere enormen Druck verursache. Sie sagte dem deutschen ‚GQ‘-Magazin: „Ich kann mich heute viel schneller in bestimmte Situationen hineinversetzen, und vieles am Schauspiel fällt mir leichter. Ich habe auch das Gefühl, viel präsenter zu sein, weil ich weniger Projekte annehme und sie dann umso mehr genießen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich unglaublich stressig, weil man zwei Vollzeitjobs gleichzeitig hat. Man kommt nach Hause, und sofort geht alles weiter. Und am Wochenende steht man trotzdem um sieben Uhr auf.“