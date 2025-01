Stars Dick Van Dyke: Er geht auch mit fast 100 weiterhin ins Fitnessstudio

Dick Van Dyke attends the 43rd Annual Kennedy Center Honors May 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 14:00 Uhr

Dick Van Dyke sprach darüber, dass er auch jetzt, wo er bald 100 Jahre alt sein wird, weiterhin dreimal pro Woche ins Fitnessstudio geht.

Der 99-jährige Schauspieler plant eine „große Party“, um seinen 100. Geburtstag im Dezember dieses Jahres zu feiern und verriet jetzt das Geheimnis seines „Alters und seiner körperlichen Verfassung“.

Der Prominente erklärte in einem Interview mit Ted Danson und Mary Steenburgen in ihrem ,Where Everybody Knows Your Name‘-Podcast: „Wenn man bedenkt … ich gehe zurück ins Jahr 1925, ich bin fast 100. Das ist verrückt. Ich werde eine große Party feiern. Jemand fragte mich: ‚Worauf führen Sie Ihr Alter und Ihre körperliche Verfassung zurück?‘ und ich sagte: ‚Ich habe schon immer trainiert.’ Drei Tage die Woche gehen wir immer noch ins Fitnessstudio. Drei Tage die Woche.“ Die Sitcom-Legende Danson, der für seine Rollen in Filmen wie ,Cheers‘ und ,The Good Place‘ bekannt ist, erklärte, dass er den ,Tschitty Tschitty Bäng Bäng‘-Schauspieler oftmals in einem Fitnessstudio in der Nähe seines Hauses in Malibu trainieren gesehen habe: „Wenn ich früh genug dort war, dann habe ich gesehen, wie du buchstäblich an einem Kraftgerät trainiert hast. Dann gingst du, beinahe so wie beim Zirkeltraining, nicht zum nächsten Gerät, sondern du hast getanzt. Du bist buchstäblich zum nächsten Gerät getanzt und ich habe das ein paar Wochen lang beobachtet.“