Stars Dick Van Dyke über Trump: „Zum Glück werde ich die vier Jahre nicht mehr erleben“

Dick Van Dyke attends the 43rd Annual Kennedy Center Honors May 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2024, 09:00 Uhr

Der Schauspieler hat eine klare Meinung über den künftigen US-Präsidenten.

Dick Van Dyke ist erleichtert, dass er die zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident „nicht mehr erleben wird“.

Der 98-jährige ‚Mary Poppins‘-Schauspieler unterstützte die demokratische Kandidatin Kamala Harris im Vorfeld der Wahl letzte Woche. Letztendlich musste sie sich jedoch dem Republikaner geschlagen geben. In einem von der ‚Daily Mail‘ veröffentlichten Video wurde Van Dyke in einem Parkhaus angehalten und gefragt: „Sieht die Zukunft für Amerika rosig aus?“ Daraufhin erwiderte er: „Ich hoffe, Sie haben Recht.“

Die Hollywood-Legende wurde weiter gefragt: „Glauben Sie, dass Donald Trump in der Lage ist, Amerika wieder großartig zu machen?“ Auf diese Frage fand Van Dyke eine klare Antwort. „Zum Glück werde ich die vier Jahre nicht mehr erleben“, sagte er und spielte damit auf sein hohes Alter an.

Van Dyke hatte vor der Wahl einen seltenen Auftritt in den sozialen Medien, um Harris seine Unterstützung zuzusichern. Dabei erinnerte er an eine Rede, die er 1964 an der Seite von Martin Luther King Jr. bei einer Bürgerrechtsveranstaltung hielt.

In einem Instagram-Video erklärte er: „Vor fünfzig Jahren – am 31. Mai 1964 – stand ich zusammen mit Dr. Martin Luther King, der zu einigen der 60.000 Menschen im Kolosseum in LA sprach, auf dem Podium. Ich war dort, um eine Botschaft zu verlesen, die von Rod Serling geschrieben wurde, dem Autor von ‚The Twilight Zone‘. Ich habe sie neulich wieder hervorgeholt und ich glaube, dass sie heute genauso viel bedeutet, wenn nicht sogar mehr, als damals.“

Van Dyke verlas dann einen kurzen Abschnitt der vollständigen Rede, in der es unter anderem heißt: „Hass ist nicht die Norm. Vorurteile sind nicht die Norm. Misstrauen, Abneigung, Eifersucht, Sündenbockdenken, all das sind keine transzendenten Facetten der menschlichen Persönlichkeit.“