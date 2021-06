„Die Alm“: Hütten-Gaudi wie vor 100 Jahren – das passiert in Folge 1

"Die Alm": Hütten-Gaudi wie vor 100 Jahren - das passiert in Folge 1

23.06.2021 23:15 Uhr

So geht's los: Auf einer Alm in Südtirol leben die Prominenten in 1.680 Metern Höhe wie vor 100 Jahren: ohne Strom, ohne Heizung, ohne Luxus unter 24-stündiger Beobachtung von Kameras. Rückzugsmöglichkeiten? Nur im Stall …

In den nächsten sechs Wochen gibt’s immer Donnerstagabend auf ProSieben das C-Promi-Spektakel „Die Alm“. Wir verraten vorab, was es in der ersten Folge ab 24. Juni 2021 alles zu sehen gibt.

Der Einzug unter stregem Blick von Alm-Öhi Sepp

Die zehn mehr oder weniger Prominenten machen sich mit ihrer neuen Bleibe vertraut und inspizieren die Alm. Schnell wird ihnen klar, worauf sie sich eingelassen haben: Wochenlang leben sie wie vor 100 Jahren. Ohne Strom. Ohne warmes Wasser. Ohne Heizung. Das Essen? Streng rationalisiert. Von Gewürzen keine Spur. Stattdessen heißt es, die Alm in Südtirol zu bewirtschaften, den Stall auszumisten (und auch das hauseigene Plumpsklo) und sich um das Wohl der Tiere zu kümmern. Hühner, Kälber, Schweine und Hasen wollen versorgt sein. Das alles geschieht unter strengem Blick von einem „Alm“-Original: Alm-Öhi Sepp.

Verständigungsprobleme

„DSDS“-Star Katharina Eisenblut sorgt für den ersten Brüller: „Ich verstehe den Dialekt nicht.“ Kann sie sich ja übersetzen lassen. Doch auch trotz Verständigungsproblemen können sich die zehn Alm-Urlauber vor ihren Pflichten drücken.

Der Alm-Öhi bestimmt prompt das erste Stall-Gesinde, das den Arbeiten nachkommen muss: Katharina Eisenblut und Influencer Ioannis Amanatidis. Katharina ist entsetzt: „Wir sind die Deppen, die es machen müssen?“

Alm-Öhi Sepp.

Sternekoch Christian Lohse sorgt sich im Hühnerstall währenddessen um das Henne-Ei-Problem. Wie viele Eier benötigen eigentlich zehn hungrige Promi-Mägen fürs Frühstück? Schnell ist klar, dass Rationieren als feste Zutat zum Speiseplan zählt. Christian: „Dann gibt es für alle Bauern-Omelette abgespeckt. Hoffentlich mit Salz.“

Plauderei übers Outing

Abgeschnitten von jeglicher Kommunikation, nutzen die Bewohner der Hütte die Zeit inmitten der malerischen Idylle um sich besser kennenzulernen. Influencerin und „Temptation Island“-Contestantin Siria Campanozzi beispielsweise fühlt Drag Queen Yoncé Banks auf den Zahn: „Darf ich Dich mal etwas fragen?“, tastet sich die 21-Jährige vor. „Haben es Deine Eltern akzeptiert, dass Du…“ Yoncé ergänzt: „…dass ich Drag oder schwul bin?“

Und dann erzählt Yonce die Geschichte im Auto seiner Mutter…

Yoncé Banks

Hollywood Matze als Mistkäfer

In unterschiedlichen Paar-Gaudis müssen sich Promi-Paare auf der Spielwiese der Alm – leider mit neuzeitlichen Spielen – beweisen, um sich vor einer Rauswahl zu schützen. Und schon in der ersten Paar-Gaudi scheint sich die ganze Welt nur um die zehn prominenten Alm-Bewohner zu drehen. Doch auch das scheint nicht allen Promis zu gefallen. „Bei der nächsten Gaudi dreht sich die Welt um Euch“, liest „DSDS“-Star Katharina Eisenblut aus der Alm-Post vor. Allein dieser Satz jagt Schauspielerin Mirja du Mont einen gehörigen Schrecken ein.

Sie erklärt: „Ich hatte ein Jahr lang einen Schwindel, weil in meinem Innenohr die Hörflüssigkeit ausgelaufen ist. Dadurch war das Gleichgewichtsorgan betroffen. Das Ganze führte zu Panik- und Angststörungen, Dauer-Tinnitus und Schwerhörigkeit. Es folgte ein Aufenthalt in der Klinik und eine eineinhalbjährige Psychotherapie.“

Hollywood Matze

Bei der Paar-Gaudi „Großer Mist“ sitzt ein Promi in einer riesigen Metallkugel, der andere rollt als Mistkäfer verkleidet die Kugel über einen Parcours – allerdings blind. Köstlich: Youtube-Star und Muckibuden-Dauerbesucher Hollywood Matze im Mistkäfer-Kostüm.

Katharina ist jedenfalls motiviert: „Ich habe Dich ausgewählt, weil ich an Dich glaube. Weil ich weiß, was Du kannst und weil ich weiß, dass Du eine unfassbar starke Frau bist. Du bist nicht nur ein Püppchen. In Dir steckt so viel mehr und das werden wir heute beweisen. Lass und allen zeigen, was wir draufhaben!“ Behaupten sich die beiden gegen ihre starken Konkurrent:innen und sichern sie sich weiterhin ihren Platz auf der Alm?

Diese Promis sind eingezogen

Model Mirja du Mont

Sternekoch Christian Lohse

Olympionikin Magdalena Brzeska

Erotik-Queen Vivian Schmitt

Influencer und Frauenschwarm Ioannis Amanatidis

Drag Queen Yoncé Banks

Influencerin Siria Campanozzi

„DSDS“-Stern Katharina Eisenblut

Influencer und Womanizer Aaron Hundhausen

Fitness-Influencer Hollywood Matze

„Die Alm“ ab 24. Juni 2021, sechs Folgen, donnerstags, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn