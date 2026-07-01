Stars Die ‚Die Bachelors‘-Reunion wird laut RTL nicht regulär im Fernsehen gezeigt

Sarah Gehring - Â«BachelorÂ» - 05.03.2013 MÃ¼nchen - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 14:00 Uhr

Die 'Die Bachelors'-Reunion wird laut RTL nicht regulär im Fernsehen gezeigt.

Das Wiedersehen der aktuellen Staffel von ‚Die Bachelors‘ wird für viele Zuschauer anders ausfallen als gewohnt.

Wie RTL bekannt gegeben hat, wird die Reunion nicht im regulären Fernsehprogramm ausgestrahlt. Stattdessen ist die Wiedersehensshow ausschließlich auf der Streamingplattform RTL+ zu sehen.

In der Reunion trifft Moderatorin Frauke Ludowig (62) die beiden Bachelors Sebastian Paul und Tim Reitz noch einmal, um auf die Ereignisse der Staffel zurückzublicken und offene Fragen zu klären. Das Finale der Staffel läuft zwar wie geplant am 9. Juli 2026 im linearen Fernsehen, das Wiedersehen erscheint jedoch bereits einen Tag zuvor. Ab dem 8. Juli um Mitternacht steht die Spezialfolge bei RTL+ zum Abruf bereit. Eine Sendersprecherin bestätigte diesen Ausstrahlungsplan gegenüber der ‚Südwest Presse‘.

Die Entscheidung dürfte nicht bei allen Fans gut ankommen. Gerade die diesjährige Staffel sorgte für besonders viel Gesprächsstoff und gilt als eine der außergewöhnlichsten in der Geschichte des Formats. Vor allem Sebastian Paul schrieb TV-Geschichte, als er die Sendung vorzeitig verließ, nachdem er sich in Kandidatin Nadja verliebt hatte. Ein solcher Schritt hatte es bei ‚Die Bachelors‘ zuvor noch nicht gegeben. Entsprechend groß ist nun das Interesse daran, wie es für die beiden nach den Dreharbeiten weiterging. Viele Zuschauer hoffen, dass die Reunion endlich Aufschluss darüber gibt, ob Sebastian und Nadja noch immer ein Paar sind oder ihre Beziehung inzwischen beendet haben.

Auch bei Tim Reitz steht das Liebesleben im Fokus. Die Wiedersehensshow soll klären, welchen Ausgang seine Suche nach der großen Liebe genommen hat und wie sich die Ereignisse nach dem Finale entwickelt haben. Offiziell hält sich RTL mit Details zur Reunion bislang bedeckt. Dennoch machen bereits zahlreiche Spekulationen die Runde. So wird berichtet, dass Sebastian und Nadja inzwischen getrennte Wege gegangen sein sollen. Gleichzeitig heißt es, Tim habe sein persönliches Liebesglück erst nach dem Ende der Dreharbeiten gefunden. Ob sich diese Gerüchte bestätigen oder ob die Reunion für Überraschungen sorgt, erfahren Fans allerdings ausschließlich auf RTL+, denn im klassischen Fernsehprogramm wird das Wiedersehen diesmal nicht zu sehen sein.