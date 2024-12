In "absehbarer Zukunft" geplant Die Fantastischen Vier sprechen über Abschiedstournee

Michi Beck, Thomas D und Smudo von den Fantastischen Vier bei einem Auftritt 2023 in München, nicht im Bild ist das vierte Bandmitglied And.Ypsilon. (the/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 14:39 Uhr

Es sollen nicht die letzten Konzerte sein, doch auf jeden Fall die letzte Tournee: Die Fantastischen Vier sprechen erstmals in einer neuen Dokumentation konkret über ihre Abschiedstour-Pläne.

Die Fantastischen Vier haben sich erstmals konkret zu ihren Planen geäußert, bald eine Abschiedstournee zu geben. In einer neuen ARD-Doku rund um das 35-jährige Bühnenjubiläum der Hip-Hop-Gruppe mit dem Titel "Fanta Vier forever, Baby?!" kündigt Bandmitglied Michi Beck (57) an: "Es wird in absehbarer Zukunft eine Abschiedstournee von uns geben."

Video News

Es sollen nicht die letzten Konzerte sein

Noch konkreter wird es in der 45-minütigen Dokumentation mit einer Aussage von Bandmanager Andreas "Bär" Läsker (61). Er sagt zu den Plänen folgendes: "Im Moment geht es darum, dass wir 2026 und 2027 die letzte Tournee spielen." Die Betonung liege dabei auf Tournee: "Nicht das letzte Konzert. Das ist irgendwann." Läsker denkt sogar schon weiter in die Zukunft: "Eine große Tournee über zwei Jahre, dann ein Jährchen piano und danach würde ich gerne nur noch Residencies machen zum 40-Jährigen." Ob bis dahin auch nochmal ein neues Album erscheint, ließ die Band offen.

Neue Doku und Podcast in der ARD Mediathek

Bis dahin können es sich Fans auf dem Sofa bequem machen und über die Weihnachtsfeiertage die neue Backstage-Doku zur "Long Player Tour" der Band ansehen. "Fanta Vier Forever, Baby!?!" gibt es ab dem 21. Dezember in der ARD Mediathek zu sehen. An diesem Tag läuft sie auch um 23:50 Uhr im linearen TV-Programm im Ersten.

Zusätzlich zur Doku gibt es seit Ende November eine sechsteilige Musik-Doku-Podcastserie mit gleichnamigen Titel in der ARD Audiothek zum Anhören. Am 22. Dezember findet schließlich das Abschlusskonzert der "Long Player"-Tour in Stuttgart statt. Dieses wird ebenfalls in der ARD Mediathek übertragen.

Kurz nach dem 35. Jubiläum der Band am 7. Juli 2024 erschien Anfang Oktober nach fünf Jahren Wartezeit die neue Platte "Long Player". Seit 1. Dezember ist die Band auf der Tour durch Deutschland, um die neuen Songs auch vor Publikum zu spielen. Die Fantastischen Vier gründeten sich 1989 und bestehen aus Michi Beck, Thomas D (55), And.Ypsilon (47) sowie Smudo (56). Sie gelten als Deutschlands dienstälteste Hip-Hop-Combo.