Christina Stürmer, Samu Haber und Co. „Die Giovanni Zarrella Show“: Auf diese Stars darf man sich freuen

"Die Giovanni Zarrella Show" läuft am 4. Mai. (eyn/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 13:43 Uhr

Giovanni Zarrella lädt wieder die Stars aus der Schlager- und Popmusik in seine Show ein. Am 4. Mai zeigt das ZDF die Musikshow mit Samu Haber, Peter Schilling, Christina Stürmer und vielen weiteren Acts ab 20:15 Uhr drei Stunden live.

In diesem Jahr gibt gleich fünf Ausgaben von "Die Giovanni Zarrella Show". Die erste zeigt das ZDF bereits am kommenden Samstag, dem 4. Mai, ab 20:15 Uhr live aus Offenburg. In seiner dreistündigen Show begrüßt Giovanni Zarrella (46) wieder zahlreiche Stars aus der Schlager- und Pop-Branche. Zu hören gibt es Hits von Maite Kelly, Michelle, Sarah Engels, Marina Marx, Marie Reim, Nik P., Christin Stark, Philipp Poisel und Matthias Reim. Außerdem wird Howard Carpendale dem Publikum seine neue Single vorstellen.

Besonders freuen dürften sich die Fans über Samu Haber (48). Der finnische Sänger meldet sich mit "Gimme Your Hand" zurück. Der einstige Frontman der Band Sunrise Avenue ist seit 2022 solo unterwegs. Tom Schilling (68) wird den Zuschauern einen Vorgeschmack auf die Fußball-EM geben. Er tritt mit seinem Klassiker "Major Tom" auf, der in den letzten Wochen zur inoffiziellen Hymne des bevorstehenden Events avanciert ist.

Zudem geben sich Christina Stürmer (41) und Loi (22) die Ehre. Während Erstere auf ihre zwei Jahrzehnte lange Karriere zurückblicken wird, präsentiert die Newcomerin ihre Ballade "Am I Enough". Für die Mannheimer Musikerin ist es der erste Besuch in der "Giovanni Zarrella Show".

Es gibt Jubiläen zu feiern

Giovanni Zarrella hat einige besondere Anlässe zu zelebrieren. Semino Rossi (61) begeht auf seiner Bühne sein 20-jähriges TV-Jubiläum im deutschen Fernsehen. Das feiert er mit einer neuen Single und einem Medley seiner größten Hits. Claudia Jung feiert hingegen in der Show ihren 60. Geburtstag nach.

Für Udo Jürgens, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre, betritt Zarrella selbst die Bühne. Zusammen mit dem Orchester Pepe Lienhard wird er ein Medley mit Klassikern des 2014 verstorbenen Künstlers aufführen.

Video News

Giovanni Zarrella führt seit September 2021 durch seine Show, die auf "Willkommen bei Carmen Nebel" folgte. Der Musikabend lockt jedes Mal Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.