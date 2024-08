Auch Rapperin Shirin David dabei „Die Giovanni Zarrella Show“: Das sind die Gäste der August-Ausgabe

Die neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" kommt am 24. August. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.08.2024, 15:51 Uhr

In der "Giovanni Zarrella Show" geben sich die größten Stars der deutschen Schlager- und Popbranche die Klinke in die Hand. Am 24. August ist aber unter anderem Rapperin Shirin David unter den Gästen.

Giovanni Zarrella (46) fährt wieder mit einem Potpourri an Künstlern auf. Am 24. August um 20:15 Uhr präsentiert er erneut seine "Giovanni Zarrella Show". Jetzt hat das ZDF die komplette Gästeliste der Samstagabend-Show bekannt gegeben. Neben den klassischen Schlager-Größen Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier oder Nino de Angelo sind auch Pietro Lombardi (32) und Shirin David (29) dabei.

Shirin David aktuell erfolgreichste deutsche Solokünstlerin

Shirin David ist dabei in der Show eher untypisch – immerhin ist ihre Musik nicht gerade als Schlager, sondern eher als Rap zu verordnen. Allerdings hat sie mit ihrem neuen Song "Bauch Beine Po" gerade ihren siebten Nummer-1-Hit gelandet und damit einen neuen Chartrekord aufgestellt – dadurch ist sie zur derzeit erfolgreichsten Solokünstlerin in Deutschland aufgestiegen.

TV-Premieren gibt es außerdem noch von Lombardi und Andrea Berg zu hören sowie von Roland Kaiser und Maite Kelly. Die beiden feiern das zehnte Jubiläum ihres Duetts "Warum hast du nicht nein gesagt". Ebenfalls geben sich Sonia Liebing, Marina Marx, Ramon Roselly, Kultstar Olaf der Flipper und Newcomerin Jenice die Ehre.

Partysänger Vincent Gross (27) wird zum ersten Mal bei der "Giovanni Zarrella Show" mitmischen und wie das Duo Neonlicht feat. DJ Herzbeat für gute Stimmung sorgen. Bodo Wartke (47) wird sich zusammen mit Gastgeber Zarrella an eine Version seines Zungenbrecher-Raps und weltweitem Internet-Phänomens "Barbaras Rhabarberbar" wagen.

Lou Bega und Aphaville feiern Jubiläen

Neben "Warum hast du nicht nein gesagt" gibt es noch weitere Jahrestage zu feiern. Lou Bega (49) wird seinen Hit "Mambo No. 5" zum Besten geben, der inzwischen seit 25 Jahre aus den Playlists nicht mehr wegzudenken ist. Die Band Alphaville feiert bei Giovanni Zarrella ihr 50-jähriges Bestehen und hat dafür ihre beiden größten Hits "Big in Japan" und "Forever Young" dabei.