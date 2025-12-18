Stars Die Oscars ziehen zu YouTube um

Conan O'Brien - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 14:00 Uhr

Die Academy Awards werden ab 2029 nicht mehr beim US-Sender ABC ausgestrahlt.

Die Oscar-Verleihung wird ab 2029 bei YouTube gezeigt.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat einen mehrjährigen Vertrag mit dem Streamingdienst abgeschlossen. Dieser gewährt der Video-Plattform exklusive Rechte an der Oscar-Verleihung bis 2033 und beendet damit die Partnerschaft mit dem US-Sender ABC, der die Veranstaltung seit 1976 übertragen hatte.

Darüber hinaus werden die Berichterstattung vom roten Teppich, Behind-the-Scenes-Inhalte und der Governors Ball live und kostenlos für Zuschauer weltweit gestreamt sowie für YouTube-TV-Abonnenten in den USA. In einer gemeinsamen Erklärung sagten Academy-CEO Bill Kramer und Academy-Präsidentin Lynette Howell Taylor: „Wir freuen uns sehr, eine vielseitige globale Partnerschaft mit YouTube einzugehen, die die Oscars und unsere ganzjährige Programmierung der Academy in die Zukunft führen wird.“ Die Zusammenarbeit werde YouTubes „enorme Reichweite nutzen und die Oscars sowie andere Academy-Programme mit innovativen Möglichkeiten für Zuschauerinteraktion bereichern.“

Auch YouTube zeigte sich begeistert, eine der „wichtigsten kulturellen Institutionen“ gewonnen zu haben. CEO Neal Mohan erklärte: „Die Partnerschaft mit der Academy, um diese Feier der Kunst und Unterhaltung Zuschauern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, wird eine neue Generation von Kreativen und Filmfans inspirieren, während wir dem traditionsreichen Erbe der Oscars treu bleiben.“

ABC beendet seine Partnerschaft mit der 100. Verleihung im Jahr 2028. Die Vereinbarung ist besonders bemerkenswert, da es das erste Mal seit der Erstausstrahlung 1953 durch NBC ist, dass die begehrte Zeremonie nicht im klassischen Fernsehen übertragen wird. Conan O’Brien wird die Oscars 2026 zum zweiten Mal in Folge moderieren; die Verleihung findet am 15. März statt. Die Nominierungen für die diesjährige Zeremonie werden am 22. Januar bekanntgegeben.