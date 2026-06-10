Film Tom Hanks verrät, wann er und seine ‚Toy Story 5‘-Kollegen von Taylor Swifts Soundtrack-Song erfuhren

Tom Hanks - Toy Story premiere - 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 11:00 Uhr

Tom Hanks verrät, wann er und seine 'Toy Story 5'-Kollegen von Taylor Swifts Soundtrack-Song erfuhren.

Tom Hanks glaubt, dass die Besetzung von ‚Toy Story 5‘ absichtlich im Unklaren über Taylor Swifts Soundtrack-Song gelassen wurde, weil die Verantwortlichen ihnen nicht „vertraut“ hätten.

Der 69-jährige Schauspieler spricht in der ‚Toy Story‘-Reihe die Figur Sheriff Woody. Umso überraschter war er, als er erfuhr, dass Taylor Swift für den Film einen Song mit dem Titel ‚I Knew It, I Knew You‘ aufgenommen hatte. Er und seine Kollegen erfuhren davon erst am Tag der Veröffentlichung. Im Gespräch mit ‚E! News‘ sagte er: „Wir wussten nichts davon. Tatsächlich wurde es uns erst an dem Tag mitgeteilt, an dem der Song erschien. […] Das war alles Teil dieses teuflischen Plans … Sie vertrauen uns nicht, und es gibt da einen inneren Zirkel von Entscheidern, zu dem ich nicht gehöre. Also mache ich einfach, was man mir sagt.“

Für den neuesten Film schlüpfte Hanks erneut in die Rolle von Woody. Zum Ensemble gehören außerdem Joan Cusack, Greta Lee, Conan O’Brien, Alan Cumming und Bad Bunny. An seiner Seite steht erneut Tim Allen, der Buzz Lightyear seine Stimme leiht. Tom erzählte außerdem, dass er und Allen bereits während der Arbeiten an ‚Toy Story 2‘ erkannt hätten, welche Verantwortung mit ihren Rollen verbunden sei. Er sagte: „Irgendwann beim zweiten Film, den wir damals einfach ‚den nächsten Toy Story‘ nannten, wurde uns klar, dass wir eine große Verantwortung tragen. Wir begannen, uns darüber auszutauschen, neben all den anderen Dingen, die in unserem Leben passieren.“

Obwohl sie seit fünf Filmen die beiden Hauptfiguren sprechen, arbeiten Hanks und Allen nur selten gemeinsam im Tonstudio. Hanks erklärte: „Wir sehen uns nur, wenn einer gerade aus einer Aufnahmesession kommt und der andere hineingeht. Aber rund um die Filme haben wir viele, viele Erfahrungen gemacht, sowohl einzeln als auch ein paar Mal gemeinsam, bei denen besonders kleine Kinder plötzlich erkennen, dass wir tatsächlich die Stimmen dieser Figuren sind. Dann passiert buchstäblich etwas Körperliches mit uns. Keiner von uns nimmt das auf die leichte Schulter. Es ist eine große Verantwortung.“