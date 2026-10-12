Stars Die Trauerfeier für Ralf Richter brachte Familie, Freunde und Kollegen zusammen

Ralf Richter - (c) picture alliance / SvenSimon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2026, 14:00 Uhr

Die Trauerfeier für Ralf Richter brachte Familie, Freunde und Kollegen zusammen.

In der Bochumer Jahrhunderthalle haben Angehörige, Freunde, Fans und Weggefährten Abschied von Ralf Richter genommen.

Der Schauspieler, der mit seinen unverwechselbaren Ruhrpott-Figuren Kultstatus erlangte, war am 15. September im Alter von 69 Jahren in Köln gestorben. Bei der Trauerfeier stand nun das Leben eines Künstlers im Mittelpunkt, der das deutsche Kino über Jahrzehnte mit seiner markanten Art geprägt hatte. Wie ‚t-online‘ berichtet, folgten rund 140 geladene Gäste der Einladung der Familie. Auch vor der Veranstaltungshalle versammelten sich Menschen, die dem Darsteller die letzte Ehre erweisen wollten. Viele kannten Richter vor allem für seine direkte Sprache, seine raue Ausstrahlung und die Figuren, mit denen er das Lebensgefühl des Ruhrgebiets auf die Leinwand brachte.

Ralf Richter wurde in Essen geboren und wuchs in Bochum auf. Seinen großen Durchbruch feierte er mit Wolfgang Petersens Kriegsfilm ‚Das Boot‘. In den folgenden Jahren spielte er häufig Figuren, die Ecken und Kanten hatten und sich nicht um gesellschaftliche Konventionen scherten. Gerade diese Rollen machten ihn bei einem breiten Publikum beliebt. Besonders in Filmen wie ‚Bang Boom Bang‘ und ‚Superstau‘ blieb Richter vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in Erinnerung. Ob als ruppiger Typ aus dem Ruhrpott oder als eigenwilliger Charakter mit großer Klappe: Der Schauspieler entwickelte eine Leinwandpräsenz, die sich deutlich von der anderer Darsteller unterschied. Seine Herkunft und sein unverwechselbarer Tonfall wurden zu einem wichtigen Teil seines öffentlichen Images.

Nach seinem Tod hatten Menschen aus dem Umfeld der Familie eine Spendenaktion im Internet ins Leben gerufen. Das Ziel war es, den Angehörigen einen würdevollen Abschied zu ermöglichen. Innerhalb kurzer Zeit kamen mehr als 20.000 Euro zusammen. Die Unterstützung verdeutlichte, wie groß die Anteilnahme am Tod des Schauspielers war. Die Trauerfeier in Bochum bot Familie und Freunden Gelegenheit, gemeinsam auf Richters Leben und Werk zurückzublicken. Seine letzte Ruhestätte wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt feststehen: Nach Angaben aus dem Familienumfeld soll seine Asche zunächst im engsten Kreis beigesetzt werden. Richter habe sich eine Seebestattung gewünscht.