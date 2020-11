14.11.2020 20:46 Uhr

Die zehn erfolgreichsten deutschen TikTok-Stars

TikTok gehört auch in Deutschland zu den am schnellsten wachsenden sozialen Netzwerken. Das sind die zehn erfolgreichsten deutschen Creator auf der Plattform.

TikTok ist eine chinesische Social-Media-Plattform, die 2018 als Nachfolger von der App „Musical.ly“ herausgebracht wurde. Seit diesem Jahr gehört sie zu den am schnellsten wachsenden mobilen Apps der Welt und das machen sich natürlich auch die deutschen TikToker zunutze.

Platz 1: @youneszarou

Deutschlands erfolgreichster TikToker ist erst 22 Jahre alt, kommt aus Frankfurt am Main und studiert eigentlich Wirtschaftsinformatik. Younes postet auf der Plattform kurze Videos, die mit visuellen Effekten bearbeitet sind und bringt damit seine 17,2 Millionen Fans zum Staunen. Mit Wasser, bunter Farbe und Feuer schafft der TikTok-Star einzigartige Videos.



Doch diese müssen nicht einzigartig bleiben, denn Younes teilt immer wieder „behind the scenes“-Videos zu seinen Ideen. So können seine Fans die coolen Clips nachstellen.

Platz 2: @lisaandlena

Die Zwillinge Lisa und Lena Mantler (18) haben schon einen langen Werdegang bei TikTok hinter sich. Im Juni 2015 starteten die beiden ihren Kanal auf der App, welche damals noch Musical.ly hieß. Schon damals waren die Stuttgarterinnen mega erfolgreich und begeisterten ihre Fans mit ihrer authentischen Ausstrahlung im Doppelpack.



Doch als Musical.ly zu TikTok wurde, haben sich Lisa und Lena von der Plattform zurückgezogen und ihren Account gelöscht. Seit Mai 2020 sind die beiden zurück auf dem sozialen Netzwerk und das erfolgreicher als je zuvor. In wenigen Monaten schoß ihre Abonnenten-Zahl auf 11 Millionen.

Platz 3: @falcopunch

Falco Punch tobt sich auf seinem TikTok-Kanal besonders mit Transitions aus. Die Art von Schnitt-Übergängen haben auf der App in den letzten Monaten an großer Beliebtheit dazu gewonnen und der 24-Jährige hat diese Kunst perfektioniert.



Seine Fans lieben es! Dem Schleswig-Holsteiner, der seinen richtigen Namen geheim hält, hat auf TikTok bereits 9,3 Millionen Follower. Bis vor einigen Monaten war er damit sogar noch auf Platz eins der erfolgreichsten deutschen TikToker.

Platz 4: @annacatify

Die in München lebende Anna Catify, die ausschließlich englisch spricht, hat rumänische Wurzeln. Aufgewachsen ist die 23-Jährige allerdings in Deutschland und hat dort auch studiert. Auf TikTok begeistert sie ihre Fans immer wieder mit coolen Tricks und Aufnahmen.



Damit ihre sieben Millionen Follower die auch gleich nachmachen können, teilt sie immer noch Anleitungs-Videos zu ihren coolen TikToks. Auch auf Instagram findet man Anna, dort postet sie allerdings weniger Tutorials, dafür aber schöne Bilder von sich selbst.

Platz 5: @dalia

Der 18-jährigen Dalia folgen auf ihrem TikTok-Kanal 5,7 Millionen Menschen und damit ist sie in Deutschland bereits ein kleiner Star. Doch sie ist nicht die einzige aus ihrer Familie, die im Showbusiness zuhause ist. Manfred Lehmann, Dalias Großvater, synchronisierte schon die ganz großen Hollywood-Schauspieler wie Bruce Willis und Bill Murray.



Auch der TikTok-Star selbst sammelte bereits Erfahrungen als Synchronsprecherin. Die Berlinerin hat somit viele Talente und das scheint ihren Fans zu gefallen.

Platz 6: @patroxofficial

Patrick aka Patrox ist leidenschaftlicher Tänzer. Im Jahr 2019 gewann der 29-Jährige sogar die Fernseh-Show „Masters of Dance“.



Auf TikTok überzeugt er seine 4,7 Millionen Fans allerdings nicht nur mit seinen Tanzkünsten, sondern auch mit lustigen Comedy-Videos. Der Wahlberliner tanzt und witzelt sich also mit Erfolg in die Herzen seiner Zuschauer.

Platz 7: @enyadres

Enya überzeugt die Zuschauer auf TikTok vor allem mit einem Talent: ihren Tanzkünsten. In ihren Videos schwingt die Blondine ihre Hüften zu den erfolgreichen Sounds auf der App – und das auch mal ganz sexy.



Ihren Fans scheint’s zu gefallen, denn auf ihrem TikTok-Kanal folgen Enya ganze 4,7 Millionen Menschen. Doch auch das Singen liegt der 21-Jährigen im Blut, denn 2016 veröffentlichte sie ihre erste eigene Single „Mädchen“. Das Musikvideo dazu wurde sogar ganze 1,8 Millionen Mal geklickt.

Platz 8: @tornado1261

Cihan Izgi folgen ganze 4,1 Millionen Menschen auf seinem TikTok-Kanal. Doch in seinen Videos ist der Vater und Ehemann nicht alleine. Seine ganze Familie ist dabei und vor allem seine kleinen Töchter helfen ihrem Papa, die Herzen der Zuschauer für sich zu gewinnen.



Die beiden Mädels drehen schon witzige TikToks wie die ganz großen. Auch die Mama ist immer wieder in Videos mit dabei. Ein richtiger Familienbetrieb!

Platz 9: @steffen.miro

Steffen (18) lebt mit seiner Familie in Afrika und versorgt von dort aus seine 3,8 Millionen TikTok-Fans mit witzigen Videos. Vor allem die Clips, in denen er seine kleine Schwester immer wieder auf den Arm nimmt und ärgert kommen bei seiner Community besonders gut an.



Inzwischen versucht Steffen auch auf YouTube bekannter zu werden. Dort verzeichnet er aktuell auch immerhin bereits knapp 100 Tausend Follower.

Platz 10: @lukasrieger

Der 21-jährige Lukas wurde 2014, durch seine Teilnahme an der Fernsehshow „The Voice Kids“, bekannt. Danach schaffte er es sich auf zahlreichen Social-Media-Plattformen einen Namen zu machen. Auf TikTok folgen dem Sänger ganze 3,6 Millionen Fans.



Doch nicht nur auf der App startete Lukas richtig durch, auch als Musiker brachte er in den letzten Jahren immer mehr Songs raus. Scheint, als würde es für ihn auf ganzer Linie rund laufen.

(AK)