Musik Charli XCX kontert Kritik am ‚Boomer-Vibe‘ ihres Glastonbury-Auftritts

Charli XCX - 2024 LACMA Art+Film Gala, Presented By Gucci – Red Carpet - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2025, 18:00 Uhr

Charli XCX hat auf die Kritik am „Boomer-Vibe“ ihres Glastonbury-Auftritts reagiert – und macht sich über die Behauptung lustig, ihr Einsatz von Autotune mache sie zu einer „Betrügerin“.

Die 32-jährige Popsängerin stand am Samstagabend (28. Juni) auf der „The Other Stage“-Bühne des Festivals und zog im Vergleich zum Headliner der Pyramid Stage, Neil Young, eine riesige Menschenmenge an. Charlis Auftritt war außerdem auf BBC One und BBC iPlayer zu sehen. Vdiele Zuschauer beschwerten sich in den sozialen Medien aber über den Einsatz von Autotune und Charlis Entscheidung, lieber mit einem Backing Track als mit echten Musikern aufzutreten.

Charli verteidigte jetzt ihr Set – das größtenteils aus Songs ihres Erfolgsalbums ‚Brat‘ bestand – und ihr Gesangstalent und bestand darauf, dass sie genauso sehr eine „echte Künstlerin“ sei wie jemand in einer Band. Auf X schrieb sie: „Ich genieße diese Boomer-Vibe-Kommentare über meinen Glastonbury-Auftritt wirklich. Es ist super faszinierend für mich.“ Die Idee, dass das absichtliche Singen mit Autotune sie zu einer Betrügerin mache oder dass man ohne eine traditionelle Band plötzlich keine ‚echte Künstlerin‘ mehr sei, ist laut der Sängerin die „langweiligste Meinung aller Zeiten“. Sie scherzte weiter: „Gähn sorry, bin gerade eingeschlafen. Aber ehrlich gesagt … ich mag diese Debatte. Meiner Meinung nach ist die beste Kunst oft spaltend und konfrontativ und entwickelt sich zu wirklich interessanter Kultur, anstatt einfach nur okay, leicht verständlich und irgendwie vergessenswert zu sein.“

Neben Tracks von ‚Brat‘, wie ‚Apple‘, ‚Von Dutch‘, ‚I Might Say Something Stupid‘ und ‚360‘, performte Charli auch ältere Hits wie ‚Party 4 U‘ und ‚I Love It‘ sowie den Bonustrack ‚Guess‘. Zwischendurch war auch die Singer-Songwriterin Gracie Abrams auf den großen Bildschirmen zu sehen, wie sie den „Apple Dance“ aufführte, der 2024 auf TikTok viral ging. Zum Abschluss ihrer Show trank Charli Wein, bevor sie sich in künstlichem Bühnenregen auf der Bühne wälzte. Am Ende ihres Auftritts erschienen Botschaften auf den Bildschirmen: „Vielen Dank, Glastonbury. Wir haben es niedergebrannt. Heißt das, ‚Brat‘ ist jetzt endlich vorbei? Vielleicht. Aber wahrscheinlich nicht.“