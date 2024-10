So machen wir im kommenden Jahr Urlaub Die Zukunft des Reisens: Die Top-Trends für 2025

Spektakuläre Naturphänomene wie die Nordlichter stehen bei der Urlaubsplanung im Jahr 2025 bei vielen ganz oben auf der Liste. (the/jmk/spot)

17.10.2024

Faszinierende Naturschauspiele, besondere Rückzugsorte, außergewöhnliche Mitbringsel: Eine Studie von zwei Reiseunternehmen zeigt die Trends für das kommende Urlaubsjahr auf. Diese Aspekte sind Reisenden bei ihren Auszeiten im Jahr 2025 besonders wichtig.

Die Welt wird immer vernetzter: Dadurch verändert sich auch die Art und Weise des Reisens – und die Vorstellungen von der perfekten Auszeit. Das wird im neuesten Reisetrend-Report deutlich, den die Reise-App Expedia und die Ferienhausplattform FeWo-direkt gemeinsam veröffentlicht haben. Die Erkenntnisse zu den Trends, die das Jahr 2025 bestimmen werden, basieren auf einer Analyse interner Daten und einer weltweiten Umfrage von mehr als 25.000 Reisenden.

Im Jahr 2025 geht es demnach nicht mehr darum, möglichst viele Länder abzuhaken oder einfach nur populäre Hotspots zu besuchen. Vielmehr suchen Reisende nach authentischen Erfahrungen, die ihre Neugier stillen, bewussten Rückzug ermöglichen und mehr als einen gewöhnlichen Urlaub bieten. Das sind die wichtigsten Reisetrends für 2025: Detour Destinations, Goods Getaways, JOMO Travel, The Phenomena-List und Set-Jetting.

Reisen auf Umwegen: Detour Destinations

Im Jahr 2025 suchen Reise-Liebhaber nach neuen Wegen, ihre wertvolle, weil knappe Urlaubszeit zu gestalten. Hier kommt laut der aktuellen Umfrage der neue Trend Detour Destinations ins Spiel. 63 Prozent der Reisenden nehmen mittlerweile gerne Umwege in Kauf, um authentische Erlebnisse abseits bekannter Orte und großer Touristenströme zu erleben. Ein Urlaub in beliebten Destinationen wie Paris oder Barcelona wird auf diese neue Art und Weise mit dem Besuch von weniger bekannten Orten in der Nähe verknüpft. Statt lediglich einen Städtetrip nach Paris zu unternehmen, führt die Reise plötzlich nach Reims, oder von Barcelona aus in die charmante Stadt Girona.

Besonders spannend an diesem Trend ist, dass viele Detour-Destinationen als Ausgangspunkte dienen, von denen aus die großen Städte erst im Anschluss besucht werden. So lassen sich intensive Reiseerfahrungen und der Besuch bekannter Highlights clever kombinieren. Orte wie Brescia in Italien (Detour von Mailand), Fukuoka in Japan (Detour von Tokio) oder Santa Barbara in Kalifornien (Detour von Los Angeles) stehen dabei hoch im Kurs – sie sind nicht nur entspannter, sondern bieten eine neue Perspektive auf Land und Leute. Diese "Umwege" lohnen sich: Wer die touristischen Hauptrouten verlässt, entdeckt das Besondere hinter den bekannten, oft überlaufenen Urlaubszielen.

Die Gen Z shoppt im Urlaub anders: Goods Getaways

DIY-Süßigkeiten aus Japan, innovative Skincare-Produkte aus Südkorea oder virale Schokolade aus Dubai: Der Shopping-Tourismus verändert sich – vor allem durch das Reiseverhalten der Generation Z. Junge Reisende träumen nicht mehr primär davon, in London, Paris oder New York angesagte Kleidung und Accessoires zu kaufen. Stattdessen rücken Metropolen wie Dubai, Tokio und Seoul in den Fokus – und die dort erhältlichen Trendprodukte. Dafür nimmt die Gen Z gerne lange Flugreisen in Kauf.

Laut der Umfrage haben 55 Prozent der Gen Z weltweit schon einmal ein Reiseziel basierend auf einem Trendprodukt ausgewählt. Auch in Deutschland zeigt sich dieser Trend: 53 Prozent der jungen Reisenden geben an, dass besondere Produkte bei der Wahl ihrer Destination eine Rolle spielen. Die Goods Getaways erfreuen sich aber auch in anderen Altersgruppen wachsender Beliebtheit. Für 44 Prozent der Reisenden weltweit und 46 Prozent der Deutschen ist die Suche nach solchen Spezialitäten inzwischen wichtiger als klassische Urlaubsaktivitäten wie Museumsbesuche.

Die Freude, etwas zu verpassen: JOMO Travel

Bewusst ruhige Momente genießen, den eigenen Bedürfnissen folgen, Rückzugsorte aufsuchen, die Erholung und Entspannung versprechen: Dieser wichtige Reisetrend für 2025 fördert die Freude am Verpassen. JOMO (Joy of Missing out) bildet die Gegenbewegung zu FOMO (Fear of Missing out), die häufig durch die sozialen Medien entsteht.

Laut der Umfrage wünschen sich 85 Prozent der Reisenden weltweit einen entspannten Urlaub in einem Ferienhaus, ohne Angst haben zu müssen, etwas Wichtiges zu verpassen. Besonders jüngere Reisende sehnen sich danach, sich abseits von spektakulären Reisezielen und atemberaubenden Erlebnissen zu erholen und zu entspannen. Über 60 Prozent der Befragten glauben, dass diese Art des Reisens Stress und Angstgefühle reduzieren kann und versprechen sich dadurch vor allem mehr Entspannung.

Beim Trend JOMO Travel kommt es jedoch auf die richtige Unterkunft und deren Lage an. Bei diesem Trend stehen Ferienhäuser mit Pool, einem gemütlichen Garten oder einem Whirlpool ganz oben auf der Wunschliste. Viele träumen von einem Haus am Strand oder an einem abgelegenen See sowie einem Chalet in den Bergen.

Seltene Naturschauspiele: The Phenomena-List

Einmal ein seltenes Naturschauspiel hautnah erleben: Auch dieser Wunsch prägt die Reisetrends 2025. Die Faszination für Phänomene wie die Perseiden, die Mitternachtssonne oder das Meeresleuchten lassen die Nachfrage nach Ferienhäusern steigen, die einen besonderen Blick auf die flüchtigen Wunder der Natur bieten. 84 Prozent der Reisenden wünschen sich der globalen Umfrage zufolge einen Urlaub dieser besonderen Art.

Das wohl gefragteste Phänomen bleibt auch 2025 das faszinierende Schauspiel der Nordlichter, das 61 Prozent der Reisenden auf ihrer Bucket-List haben. Dicht gefolgt von geologischen und vulkanischen Phänomenen sowie der Mitternachtssonne. Je näher die Unterkunft am Naturschauspiel liegt, desto besser. 80 Prozent legen großen Wert darauf, direkt am Ort des Geschehens zu übernachten.

Eine Reise in die Welt der Lieblingsserie: Set-Jetting

Dieser Trend aus den vergangenen Jahren ist inzwischen so populär, dass er auch im Jahr 2025 das Reiseverhalten prägen wird: Set-Jetting. Bereits in der Reisetrend-Umfrage 2023 wurde deutlich, dass es immer beliebter wird, zu Drehorten berühmter Filme und Serien zu reisen. Zwei Drittel der Reisenden weltweit haben sich bereits von Film- oder TV-Produktionen bei ihrer Reiseplanung beeinflussen lassen. In Deutschland lassen sich mehr Menschen von Filmen und Serien inspirieren als von Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok.

Für 2025 haben Expedia und FeWo-direkt eine Prognose für besonders beliebte Set-Jetting-Reiseziele erstellt, die von kommenden Film- und Serienstarts inspiriert sind: New York für "And Just Like That…" – hier wurde die dritte Staffel für 2025 angekündigt; Kapstadt für "One Piece" – die zweite Staffel erscheint 2025; Schottland für die BBC-Serie "The Traitors", die ab Januar 2025 zu sehen sein wird; Montana und Wyoming für neue Folgen von "Yellowstone"; und Dubai für "The Real Housewives of Dubai", deren dritte Staffel ebenfalls im Laufe des Jahres 2025 auf den Markt kommen soll.