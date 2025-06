Musik Diese Gavin-und-Stacey-Darstellerin war bei Ringo Starrs erstem Beatles-Konzert dabei

Ringo Starr - November 2018 - Famous - Unicef Snowflake Ball BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin erinnert erinnert sich noch gut an die Anfänge der Beatles in ihrer Heimatstadt Liverpool.

‚Gavin und Stacey‘-Star Alison Steadman war beim allerersten Konzert von Sir Ringo Starr mit den Beatles dabei.

Die heute 78-jährige Schauspielerin, bekannt als Pam Shipman in der Erfolgsserie von James Corden, wuchs in Liverpool auf und besuchte als Teenager regelmäßig den legendären Cavern Club, um die Fab Four am Anfang ihrer Karriere live zu erleben. Alison erinnert sich noch ganz genau an ein Nachmittagskonzert in der kultigen Veranstaltungsstätte, bei dem Sir Paul McCartney dem Publikum mitteilte, dass Pete Best an diesem Tag nicht am Schlagzeug sitzen würde. Stattdessen würde ein gewisser Ringo Starr einspringen. Das erste dokumentierte Konzert von Ringo mit den Beatles im Cavern Club fand am 19. August 1962 statt. In der Podcast-Reihe ‚Rosebud‘ berichtete Alison jetzt dazu: „Wir sagten, wir würden in die Stadt fahren, um einzukaufen. Haben wir auch – aber wir sind auch zu den Mittagskonzerten im Cavern gegangen. Wir haben die Beatles gesehen. Sie waren unglaublich, und ich sage das nicht nur so. Wir saßen auf Holzstühlen in einer Reihe – wie Schulstühle – und sie standen auf der Bühne. […] Wir waren an dem Tag da, an dem Paul sagte: ‚Hallo zusammen, sagt Hallo zu Ringo Starr! Pete kann heute nicht bei uns sein, also springt Ringo ein.‘ Armer Pete – der war gerade rausgeworfen worden.“

Eines ihrer wertvollsten Erinnerungsstücke sei heute ein Autogrammbuch, das sowohl von Paul McCartney als auch von John Lennon signiert wurde. Die Schauspielerin bekam die Unterschriften, nachdem sie mit Freundinnen stundenlang im Regen vor dem Cavern Club auf die Beatles gewartet hatte – und dann Paul und John bis zur Hauptpost verfolgte. „Ich hatte mein Autogrammbuch dabei, wir waren zu dritt und sagten uns: ‚Heute holen wir ihre Unterschriften.‘ Wir standen mindestens eine Stunde lang im Regen, aber sie mussten da rauskommen, das war der einzige Weg. Irgendwann kamen Paul und John raus. Paul hatte einen großen schwarzen Regenschirm“, erinnert sich die TV-Darstellerin und berichtet weiter: „Wir sind ihnen gefolgt und haben uns in einer Ecke versteckt. Meine Freundin sagte: ‚Los, geh rüber zu Paul.‘ Also bin ich zu ihm hin und sagte: ‚Entschuldigung Paul, kann ich bitte dein Autogramm haben?‘ Und er sagte: ‚Klar, Liebes. Wie heißt du?‘ Ich sagte ‚Alison‘ – und er schrieb: ‚Für Alison, Liebe, Paul‘ mit ein paar Küssen – nur ‚Paul‘, ohne Nachnamen.“