Diesjähriges Motto: "Refresh and reveal" Diese Stars zeigt der Pirelli-Kalender 2025

Foto-Shooting am Strand: Star-Fotograf Ethan James Green mit Schauspielerin und LGBT-Aktivistin Hunter Schafer. (tj/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 14:56 Uhr

Nach dem großen Jubiläum in diesem Jahr wird die 51. Ausgabe des Pirelli-Kalenders für das Jahr 2025 mit Spannung erwartet. Nun wurden erste Impressionen von den Shootings und die Namen der abgelichteten Stars veröffentlicht.

Zur 50. Ausgabe des legendären Pirelli-Kalenders für das Jahr 2024 hatte der ghanaische Künstler Prince Gyasi (29) Supermodels wie Naomi Campbell (53) und Idris Elba (51) knallbunt und vergleichsweise züchtig in Szene gesetzt. Für den Pirelli-Kalender 2025 setzt der amerikanische Fotograf Ethan James Green (34) auf mehr nackte Haut und ungewöhnliche Namen.

Unter dem Motto "Refresh and reveal" ("Neubetrachtung und Enthüllung") kehrt Green bewusst wieder zu "klassischer Sexyness" zurück – nicht zuletzt, um diesen Begriff nach #MeToo neu zu definieren und auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen.

Experimentelle Rückkehr zu "klassischer Sexyness"

In einem Interview mit dem "Guardian" sagte der bekannte Mode-Fotograf dazu: "Ich denke, Sie wissen, dass #MeToo wirklich alle zum Innehalten gezwungen hat, was wirklich gut ist. Und ich denke, vieles von dem, was sexy geworden ist, ist das, was wir in den sozialen Medien der Leute zu sehen begannen, normalerweise durch Selfies". Seine Shootings für den kommenden Pirelli-Kalender hätten darauf abgezielt, "ganz am Anfang anzufangen, aber dann auch herauszufinden, wie das heute Sinn macht".

Nun, nachdem Pirelli erste Eindrücke von den bereits absolvierten Shootings und die Namen der beteiligten Stars publik machte, wird deutlich, dass sich Greens Konzept auch auf die Auswahl der Protagonisten ausgewirkt hat. Unter den Porträtierten finden sich Promis wie die US-Schauspielerin Hunter Schafer (25), die nicht nur für ihre Hauptrolle in der HBO-Serie "Euphoria", sondern auch durch ihre Tätigkeiten als LGBT-Aktivistin bekannt wurde.

Androgyne Looks von Calvin-Klein-Model Jenny Shimizu

Auch das für ihren extrem androgynen Look bekannte US-Model Jenny Shimizu (57) präsentiert sich vor der Kamera, um zeitgemäße Formen der Sexyness und Geschlechteridentität neu auszuloten. Zu den weiteren weiblichen Pirelli-Stars zählen unter anderem die Schauspielerin Simone Ashley (29, "Bridgerton"), das einstmals mit dem Schriftsteller Salman Rushdie (77) verheiratete Model Padma Lakshmi (53) und die britische Schauspielerin Jodie Turner-Smith (37).

Zu dieser Runde gesellen sich auch einige männliche Pirelli-Models wie der britische "Star Wars"-Star John Boyega (32), der französische Schauspieler und Filmproduzent Vincent Cassel (57, "Black Swan") und der Fotograf Ethan James Green höchstpersönlich. Die offiziellen Bilder für den Pirelli-Kalender 2025 sollen später in diesem Jahr veröffentlicht werden.