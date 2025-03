Stars Diese Tipps gab Jack Nicholson seinem Sohn Ray

Ray Nicholson - AVALON - Hollywood - October - 2024 - Smile 2 Global Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2025, 14:00 Uhr

Der Nachwuchsschauspieler erhielt einige wichtige Ratschläge von seinem berühmten Vater.

Jack Nicholson riet seinem Sohn Ray dazu, für seine Hollywoodkarriere immer er selbst zu bleiben.

Der 87-jährige Filmstar gilt als einer der erfolgreichsten Schauspieler in der Geschichte der Filmindustrie. Seinem 33-jährigen Sohn, der sich seit einiger Zeit selbst vor der Kamera versucht, gab Jack einige wichtige Ratschläge mit auf den Weg, um es in Hollywood zu Erfolg zu bringen. Im Gespräch mit ‚Extra‘ verriet der ‚Novocaine‘-Darsteller über die Tipps seines berühmten Vaters: „Ich glaube, dass die wichtigste Sache ist, dass ich meinen Weg finde. Er wurde zu einer ganz anderen Zeit als ich berühmt. Filmemacher sind anders, alles ist anders, aber ich denke, dass ’sich selbst treu bleiben‘ die wichtigste Sache ist. Und das hat er mir eingeprägt, dass egal was kommt, ich immer ich selbst bleiben soll.“

Obwohl sein Vater erwartungsgemäß eine seiner größten Inspirationsquellen ist, will Ray sich doch letztendlich von dem legendären Schauspieler unterscheiden. „Wir sind ganz unterschiedliche Menschen“, erklärt er im Interview weiter. „Ich wurde 1992 geboren, er kam 1937 zur Welt. Die Dinge, die Einfluss auf mich haben, haben nicht unbedingt Einfluss auf ihn. Natürlich liebe ich ihn. Er ist meine Inspiration. Ich habe jeden Tag mit ihm zu Abend gegessen. Ich habe es studiert, so habe ich gelernt ein Mensch zu sein. Also sind wir uns natürlich ein bisschen ähnlich.“