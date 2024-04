Fünf Jahre ohne Alkohol Dieser Gedanke lässt Lily Allen nicht rückfällig werden

Lily Allen hat seit Juni 2019 keinen Alkohol mehr getrunken. (eyn/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 12:42 Uhr

Lily Allen geht offen mit ihrer früheren Alkohol- und Drogensucht um. Inzwischen ist die Sängerin seit knapp fünf Jahren nüchtern. Ihre Familie motiviert sie jeden Tag dazu, dass das auch so bleibt.

Lily Allen (38) ist stolz auf das Leben, das sie sich aufgebaut hat. Die Vergangenheit der Sängerin war von Alkohol- und Drogenmissbrauch geprägt. Inzwischen hat sie seit Juni 2019 keinen Alkohol mehr angerührt. Im Podcast "Miss Me?" erzählt sie Miquita Oliver (39) von ihrer Motivation, nüchtern zu bleiben. "Ich weiß, was ich zu verlieren habe, wenn ich wieder anfange zu trinken", erklärt sie dem "Mirror" zufolge.

"Mein Leben war noch nie so gut wie jetzt. Ich habe ein schönes Haus, meine Kinder sind glücklich, sie sind miteinander verbunden, ich bin mit ihnen verbunden, ich habe eine gute Beziehung zu meinem Mann, ich habe Geld, ich kann mich kreativ betätigen", führt Allen aus. All diese Vorteile werde sie durch einen Rückfall verlieren. Das reiche aus, um jeden Tag nüchtern zu bleiben.

Lily Allen hat kein Verlangen mehr nach Alkohol

Die Gedanken an ihr schönes Leben lenken Allen gut von ihrer Sucht ab. "Zunächst einmal habe ich nie wirklich ein Verlangen danach. Aber manchmal, wenn ich im Sommer in einem Restaurant sitze und jemand ein wirklich schönes, kühles Glas Weißwein trinkt, denke ich vielleicht: 'Oh, das sieht gut aus'. Aber dann denke ich: 'Dein Haus sieht aber auch schön aus!'", berichtet sie. Regelmäßige Therapiesitzungen habe die Musikerin deshalb gar nicht mehr nötig. Ab und zu besuche sie allerdings Online-Treffen.

Schlechtes Benehmen durch Alkohol

Allen verrät in dem Gespräch auch, wie negativ sich ihr Trinkverhalten auf ihren Charakter ausgeübt habe. Betrunken habe sie dazu geneigt, ihr Umfeld böse zu beleidigen. "Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass ich sehr unsicher war und es immer noch bin, aber ich muss das nicht an anderen Leuten auslassen", betont sie.

Im Interview mit GQ sprach die Schauspielerin 2018 über die Gründe, die sie in die Sucht rutschen ließen. Nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter Marnie Rose Cooper (11) habe sie nicht in ihren Körper zurückgefunden. Um den Schönheitsstandards zu entsprechen, habe sie durch Wodka als Nahrungsersatz eine rapide Gewichtsabnahme herbeigeführt. "Ich habe am Tag eine Flasche Grey Goose getrunken. Es war wirklich schlimm", gestand sie.

Lily Allen ist seit September 2020 mit dem Schauspieler David Harbour (48) verheiratet. Aus ihrer ersten Ehe mit Sam Cooper (46) stammen ihre beiden Töchter Ethel Mary (12) und Marnie Rose.