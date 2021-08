Dieter Bohlen: Geheimniskrämerei um „neue Firma“

Dieter hat ’ne Neue

23.08.2021 20:15 Uhr

Nach dem RTL-Abschied vom „Supertalent“ und von „Deutschland sucht den Superstar“ hatte der frühere Chef-Juror Dieter Bohlen zuletzt ungewohnt viel Zeit. Die Schaffenspause hat der Pop-Titan aber genutzt und fleißig an seiner Rückkehr in die deutsche Fernsehlandschaft gearbeitet.

Dieter Bohlen (67) lässt es sich aktuell auf der Ferieninsel Mallorca gut gehen. Ebenfalls mit dabei die Familie nebst Lebensgefährtin Carina Walz (37). Dass unser Dieter die letzten Monate aber nicht nur zum Seele baumeln lassen genutzt hat, war bekannt. Fleißig arbeitete der frühere Modern Talking-Star und DSDS-Juror offenbar an einem TV-Comeback.

In welcher Form war bislang noch nicht wirklich absehbar, doch am vergangenen Wochenende gab es neues Futter für alle Fans. Gewohnt braungebrannt wandte sich der Musikproduzent auf Instagram an die Öffentlichkeit und hatte einiges zu berichten. „Ich war natürlich am Dienstag, Mittwoch in Hamburg“, so Bohlen in seiner Story. „Ich habe wieder ’ne neue Firma“, in die er eingestiegen sei.

„ Die Bohlens?“

Booom! Bömbchen geplatzt! Zumindest halbwegs, denn die Katze ließ Bohlen trotzdem nicht aus dem Sack. Aber: eine Rückkehr ins Musik-Business scheint trotz des überraschenden Endes bei RTL nicht unwahrscheinlich. „Natürlich bleibe ich euch treu. Wie ihr wisst, öffnen sich tausend neue Türen, wenn eine zu geht“, sagte er schon vor ein paar Wochen. Nun sei er halt in eine neue Firma in Hamburg eingestiegen.

Hat sich Dieter etwa in ein Unternehmen eingeklinkt, das im TV-Geschäft beheimatet ist? Zur Erinnerung: Auch den „Geissens“ gelang 2015 der Sprung von der Selbst-Darstellerei auf die Seite der Produzenten. Sehen wir Dieter und Familie also künftig als Reality-Format „Die Bohlens“?

Dieter Bohlen: Was läuft da mit Kai Pflaume?

Genug Potential für großen Erfolg hätte so eine Sendung mit Sicherheit. Schließlich ist der TV-Star mit den knackigen Sprüchen noch immer überaus beliebt. Und sicher hätte das spannende Leben von Dieter eine breite Zielgruppe. Allerdings würde so ein Modell wohl ohne Carina oder zumindest die Kinder auskommen müssen, ohnehin hat Bohlen sein Privatleben nie groß thematisiert. Und seine Kinder mit Carina sind zum Teil noch zu klein.

Aber vielleicht hilft ein anderes Bild, für das wir allerdings in den Juni zurückgehen müssen. Zu finden auf dem Instagram-Kanal von Fernsehmoderator Kai Pflaume (54, „Nur die Liebe zählt“). Dazu schrieb er: „Das wird groß! Dieter hat versprochen, er bringt mich ganz groß raus. Vielleicht machen wir zusammen eine Talkshow mit dem Titel „Modern Talking“. Sollen wir mal was zusammen machen?“

Gut zusammenpassen würde das wortgewandte Duo auf jeden Fall, beide sind alte Hasen im Geschäft. Aber Dieter Bohlen als Fragensteller? Muss man da nicht neugierig auf andere Menschen sein?

Wir dürfen jedenfalls weiter gespannt sein, wo und wie und wann wir den Pop-Titan wiedersehen. Klar ist nur: An die Rente denkt der 67-Jährige offenbar noch lange nicht!

Carina: Geburtstag und Jahrestag

Beruflich befindet sich das frühere „DSDS“-Aushängeschild also noch in der Neuorientierung. Und auch privat scheinen die Zeiten rosig. Am 5. August vor 15 Jahren lernten sich Dieter und Carina kennen – es wurde eine ganz große Liebe, die bis heute anhält. Im September 2011 kam die gemeinsame Tochter Amelie zur Welt, 2013 folgte Sohnemann Maximilian.

Außerdem feierte Carina am Montag ihren 37. Geburtstag. Den Jubiläumstag hatte ihr Liebster natürlich auf dem Schirm, als Geschenk gab’s einen schicken Hut. Happy Birthday! (TP)