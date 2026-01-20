Stars Dita Von Teese: George Michael wollte mit Amy Winehouse Musik machen

Dita Von Teese - Team Dita / Emma McHarrie PR - Jan -2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2026, 18:02 Uhr

Dita Von Teese hat enthüllt, dass George Michael großes Interesse daran hatte, musikalisch mit Amy Winehouse zusammenzuarbeiten – ein Projekt, das aus ihrer Sicht „ein absoluter Traum“ gewesen wäre, aber nie zustande kam.

Die 53-jährige Burlesque-Künstlerin war mit beiden Musikikonen befreundet und erinnert sich noch genau an Gespräche mit George Michael während seiner ’25 Live‘-Tour im Jahr 2008, bei der sie mit einer Striptease- und Burlesque-Performance zu seinem Song ‚Feelin‘ Good‘ auftrat.

Im exklusiven Gespräch mit BANG Showbiz sagte Dita: „Ich erinnere mich, dass er mich nach Amy gefragt hat. Er meinte: ‚Du kennst Amy.‘ Und ich wusste, dass er mit ihr in Kontakt treten wollte, um etwas gemeinsam zu machen.“ Sie fügte hinzu: „Das wäre ein Traum gewesen. Ich glaube nicht, dass es jemals passiert ist. Und ich vermisse es, dass es keine Musik von George Michael und Amy Winehouse zusammen gibt.“

Amy Winehouse starb im Juli 2011 im Alter von nur 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung. George Michael wiederum verstarb am Weihnachtstag 2016 mit 53 Jahren an den Folgen einer dilatativen Kardiomyopathie, einer Herzmuskelentzündung und einer Fettlebererkrankung. In diesem Jahr jährt sich sein Tod zum zehnten Mal – ein Anlass, der für Dita besonders emotional ist. „Er war mein absoluter Lieblingskünstler – wirklich und ehrlich“, sagte sie. „George Michael und Amy Winehouse waren meine beiden Lieblingssänger. Und ich hatte das unglaubliche Glück, mit beiden befreundet zu sein.“

Dita erzählte, dass sie für die visuellen Elemente von Georges letzten Tourneen auftrat und die Show sogar einmal gemeinsam mit seinem Vater ansah. „Ich habe Fotos von mir mit George und seinem Vater. Es sieht aus wie ein wahr gewordener Traum“, schwärmte sie. „Ich sehe auf allen Bildern aus wie ein aufgeregtes Schulmädchen. Ich kenne jedes einzelne Wort aus jedem George-Michael- und Wham!-Song. Ich vermisse ihn ständig.“