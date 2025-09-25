Musik Doja Cat: Neues Album ‚Vie‘ enthält Kollaboration mit SZA

SZA and Doja Cat accept the Best Pop Duo Performance award Grammy 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2025, 14:00 Uhr

Die Rapperin macht wieder gemeinsamen Sache mit ihrer Musikerkollegin.

Doja Cat hat auf ihrem kommenden Album ‚Vie‘ einen gemeinsamen Song mit SZA.

Die Trackliste auf Spotify zeigt, dass das 15 Songs umfassende Album nur einen Gastkünstler hat: SZA ist auf dem Lied ‚Take Me Dancing‘ zu hören. Die beiden hatten zuvor 2021 für den Track ‚Kiss Me More‘ zusammengearbeitet, der den Grammy in der Kategorie ‚Beste Pop Duo/Group Performance‘ gewann. Beide Künstlerinnen feierten damit ihren ersten Grammy-Erfolg.

Die Entdeckung des Features durch die Fans kommt, nachdem Doja auf die „harte Kritik“ am Albumcover reagiert hatte. Die ‚Paint The Town Red‘-Interpretin bereitet gerade die Veröffentlichung des Albums für Freitag (26. September) vor. Einige Fans waren enttäuscht über die Wahl des Covers, auf dem die Künstlerin an einem Fallschirm hängt, der in einem Baum stecken geblieben ist.

Zu dem Bild des Covers schrieb Doja auf Instagram: „Sich zu verlieben bedeutet, Vertrauen in die Hände von sich selbst und anderen zu legen. Der gelbe Fallschirm steht für Neugier, Glück und Abenteuer. Er fliegt dich zu neuen Erfahrungen und Szenen, fordert einen Sprung ins Ungewisse und kennt keine Grenzen.“

Über die tiefere Bedeutung des Fotos erklärte die 29-Jährige außerdem: „Der Baum steht für Leben und Weisheit. Er gibt dir ein Gefühl von Sicherheit in seinen Ästen, aber der Schmerz des Falls lehrt dich, dass diese Kratzer heilen können. Du musst nicht den Boden berühren. Liebe wächst nach oben, aber noch wichtiger nach unten. Es sind die Wurzeln, die dich festhalten.“

Die Sängerin und Rapperin wies ihre Kritiker scharf zurecht. „Ihr könnt mir kein schlechtes Gefühl geben für ein Cover, das eine starke Bedeutung hat. Die größte Rüstung ist Liebe und Integrität. Ich vergebe eure harte Kritik, aber für mich habe ich erneut gewonnen, weil ich meinem Herzen gefolgt bin. An eurer Stelle hätte ich das nicht getan“, betonte sie.