Musik Doja Cat veröffentlicht nächsten Monat ein neues Album

Doja Cat - AUGUST 2025 - GETTY - Outside Lands Festival San Francisco Day 1 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2025, 11:00 Uhr

Die Musikerin plant schon bald ihre nächste Platte auf den Markt zu bringen.

Doja Cat wird ihr neues Album ‚Vie‘ nächsten Monat herausbringen.

Die ‚Paint The Town Red‘-Interpretin hat das Nachfolgewerk zu ihrem Album ‚Scarlet‘ aus 2023 bereits seit einiger Zeit angeteasert. Nun hat sie offiziell bestätigt, dass es am 26. September erscheinen wird. Zusammen mit dem Albumcover, das die 29-jährige Künstlerin von Rosen umgeben zeigt, schrieb sie auf Instagram: „Heute gebe ich meinen Fans die Möglichkeit, meine speziell signierte ‚Vie‘-Vinyl- und CD-Version vorzubestellen! Jede Woche bringe ich neue, exklusive Alben in meinem Shop heraus. Bleibt also dran, denn demnächst kommt auch die erste Vinyl aus meiner ‚Love Languages Collection‘.“

Zusätzlich veröffentlichte Doja Cat auch eine neue Single aus dem Album mit dem Titel ‚Jealous Type‘, inklusive Musikvideo, in dem sie verschiedene Popkultur-Elemente der 1980er Jahre aufgreift. Doch das war nicht die einzige Ankündigung: Die Musikerin gab außerdem Details zu ihrer ersten Arena-Tour durch Australien und Neuseeland bekannt. Die ‚Ma Vie World Tour‘ startet am 18. November in der Spark Arena in Auckland, Neuseeland, bevor sie für weitere Shows nach Perth, Melbourne, Brisbane und Sydney reist. Doja hatte zuvor verraten, dass ‚Vie‘ ein poplastiges Projekt sei. Sie sagte gegenüber dem ‚V Magazine‘: „Ich möchte mir selbst gegenüber ehrlich genug sein, um zuzugeben, dass das ein popgetriebenes Projekt ist. Ich weiß, dass ich Popmusik machen kann. Pop bedeutet einfach, dass es beliebt ist. Es entwickelt sich zu etwas, das von Außenstehenden wie ein Sport betrachtet wird. Von Menschen, die es genießen, aber vielleicht keinen Respekt davor haben oder nicht verstehen, was es wirklich ist: nämlich Musik. Sie sehen es, als wäre es irgendeine Art von Fußball, für Mädchen und Schwule.“

Die ‚Say So‘-Sängerin gestand außerdem, dass sie in letzter Zeit von ihrer eigenen Gesangsfähigkeit überrascht sei, da sie früher „nicht singen konnte“. Sie ergänzte: „Manchmal überrascht es mich, was ich jetzt kann, denn früher konnte ich überhaupt nicht singen. Ich habe mittlerweile viel mehr Wissen darüber, wie ich meine Stimme als Instrument einsetzen kann. Mehr als je zuvor in meinem Leben.“