Stars Dolly Parton liebt Weihnachten

Dolly Parton - Rockstar album release party 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2024, 10:00 Uhr

Die 78-jährige Sängerin kann von den Feiertagen gar nicht genug kriegen.

Dolly Parton kann gar nicht genug von Weihnachten kriegen.

Die 78-jährige Country-Ikone ist seit 1966 mit ihrem Ehemann Carl Dean verheiratet. Die Feiertage verbringt Dolly grundsätzlich zuhause mit ihrer Familie. Dabei stehen vor allen Dingen die zahlreichen Traditionen der Partons im Mittelpunkt der Feiertage. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ verriet Dolly: „Ich liebe es an Weihnachten zuhause zu sein, ich habe bereits alle möglichen Feiertage verpasst, aber meines Wissens nach war ich Weihnachten bisher immer zuhause. Ich liebe die Tradition, an Weihnachten zuhause bei seiner Familie zu sein, das ganze gute Essen zu essen und all die unterschiedlichen Speisen, die verschiedene Familienmitglieder gemacht haben, die ganze Musik, all die Feierlichkeiten mit den Lichtern und Tönen, einfach alles, was mit Weihnachten zu tun hat.“

In ihrem Kinderbuch ‚Dolly Parton’s Billy the Kid Makes It Big‘ schreibt die ‚Jolene‘-Interpretin von ihrer Bulldogge, die Weihnachten ebenfalls unbedingt zuhause verbringen will. Über ihr Werk erzählt sie: „Billy bekommt ein großes Angebot im Barcafella Center aufzutreten, aber er hatte bereits versprochen, dass er an Weihnachten zuhause sein will, also kommt er irgendwann an. Aber natürlich gibt es auch eine Menge Spaß, Geschichten und alles mögliche dazwischen.“