Beauty & Fashion Dolly Parton: Sie bringt ihre eigene Make-up-Linie auf den Markt

Dolly Parton - Dallas Cowboys Show - Arlington - Texas - November 23rd 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2024, 16:00 Uhr

Dolly Parton hat Pläne für ihre eigene Make-up-Linie angekündigt.

Die ‚9 to 5‘-Country-Sängerin stellte ihre neue Kosmetikmarke Dolly Beauty vor, die mit ihrer Kollektion an Lippenstiften ‚Heaven’s Kiss‘ auf den Markt kommen wird, wobei jedes Produkt der Marke von ihren Songs inspiriert ist.

Neben einem professionellen Foto von sich, auf dem die Künstlerin mit einem Lippenstift in der Hand in einem Schminkstuhl vor einem Spiegel zu sehen ist, schrieb sie auf ihrem Account auf Instagram: „Ich fühle mich innerlich glamourös, also will ich auch äußerlich so aussehen … da kommt etwas.“ In einem Interview gegenüber ‚Women’s Wear Daily‘ fügte der Star hinzu: „Ich habe immer gesagt, dass ich nie einen Strassstein unversucht lassen werde. Ich wollte mein ganzes Leben lang hübsch sein, so wie die meisten Mädchen, besonders die Country-Mädchen, die vom Glamour träumen. Ich habe schon als Kind damit angefangen, meine eigenen kleinen Make-up-Sachen zu Hause zu kreieren, und seit Jahren bin ich dafür bekannt, Make-up zu tragen – normalerweise zu viel.“ Die neuen Farbtöne der Lippenstifte von Parton heißen ‚Jolene Red‘, ‚Honey Plum‘, ‚Rosebud‘ und ‚Birthday Suit‘. Neben ihrer Musik sind die Produkte und die Marke des Stars von ihren eigenen Erfahrungen als jemand beeinflusst worden, der regelmäßig Make-up kauft und aufträgt: „Jedes Mal, wenn ich Make-up auftrage, dann finde ich bestimmte Dinge, die ich in die Linie mit aufnehmen möchte.”