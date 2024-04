Stars Dolly Parton: Sie hatte Suizidgedanken

Dolly Parton - Dallas Cowboys Show - Arlington - Texas - November 23rd 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2024, 15:00 Uhr

Dolly Parton war einmal so niedergeschlagen, dass sie darüber nachdachte, sich das Leben zu nehmen.

Die 78-jährige Country-Musik-Legende ist seit Jahrzehnten erfolgreich, verriet aber, dass es in den 1990er-Jahren eine Zeit gab, in der eine Reihe von Dingen sie verletzt hatten und sie sich dem Schreiben von Musik als einer Form der Therapie zuwandte.

Im Gespräch mit ‚SiriusXM‘ sagte sie: „Ich war übergewichtig, ich fühlte mich schlecht und ich machte eine Geschäftsbeziehung durch und fühlte mich betrogen. Es war einer dieser perfekten Stürme. Ich hatte nicht vor, Selbstmord zu begehen, aber ich dachte darüber nach. Ich bin nie zu einem Therapeuten gegangen, habe mich nur an meine Gitarre gesetzt und angefangen, Songs zu schreiben. Meine Musik ist meine beste Therapie. Nicht jeder wusste, was ich durchmachte. Ich arbeitete nur verletzt. Du hörst nicht auf zu leben, nur weil du ein gebrochenes Herz oder einen gebrochenen Geist hast. Du hast noch Arbeit zu erledigen.“

Aber die ‚Jolene‘-Hitmacherin argumentierte, dass „fast jeder“ wahrscheinlich irgendwann in seinem Leben die gleiche Art von mentalem Kampf durchgemacht habe wie sie und verglich ihr eigenes Leben scherzhaft mit der Eissorte Rocky Road im Gegensatz zu Vanille. Sie sagte: „Ich wette, fast jeder war schon einmal in den Müllhalden, die ich erlebt habe. Ich habe immer gesagt, dass ich lieber Rocky Road (einen steinigen Weg) als Vanille habe.“