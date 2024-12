Stars Dolly Parton: Sie macht erst im Januar Diät

Dolly Parton - Rockstar album release party 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.12.2024, 10:00 Uhr

Dolly Parton ist im Januar „bereit für eine Diät“.

Die 78-jährige Sängerin liebt es, die Weihnachtszeit mit ihren Lieben zu verbringen. Und obwohl sie den größten Teil des Dezembers mit Schlemmen verbringen, ist sie bereit, am Ende der Feiertage damit aufzuhören, sich zu viel zu gönnen.

Sie erzählte dem ‚Closer‘-Magazin: „Wir fangen alle an Thanksgiving an zu essen, und wir essen bis zum ersten Januar, und dann machen wir alle unsere Diäten. Ihr wisst ja, wie das läuft. Also denkst du: ‚Nun, ich werde jetzt nicht einmal über eine Diät nachdenken. Ich werde einfach alles essen, was ich will.‘ Du beulst deine Kleider aus! Aber nach dem ersten des Jahres ist man bereit für eine Diät.“

Die ‚Jolene‘-Hitmacherin, die mit Carl Dean verheiratet ist, geht an Weihnachten mit ihrer Großfamilie „aufs Ganze“. Sie sagte: „Ich gebe für Weihnachten alles. Meine Familie nennt mich Granny Claus, Dolly Claus oder Gigi Claus. Es kommt einfach auf die verschiedenen Generationen an. Ich mache das, seit ich meine jüngeren Brüder und Schwestern habe. Sie haben jetzt Kinder und jetzt haben ihre Kinder Kinder, also bin ich schon seit Jahren dabei. Weihnachten ist eine große Sache für uns.“

Die musikalische Familie singt dann Weihnachtslieder am Klavier, darunter auch traditionelle Lieder wie ‚O Little Town of Bethlehem‘ und ‚Silent Night‘. „Aber dann brauchen wir auch ‚Rudolph‘ und all die lustigen Sachen wie ‚Santa Claus is Coming to Town‘, all das.“