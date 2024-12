Stars Dolly Parton: Sie sucht nach Musical-Darstellern

Dolly Parton - Rockstar album release party 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 16:00 Uhr

Dolly Parton hat einen offenen Casting-Aufruf für ihr kommendes Broadway-Musical gestartet.

Die 78-jährige Country-Legende ist auf der Suche nach Leuten, die sie „in verschiedenen Phasen ihres unglaublichen Lebens“ in ‚Dolly: An Original Musical‘ darstellen. Für das Stück schrieb sie am Drehbuch mit und auch die Musik schreibt und produziert sie selbst. Dazu gehört das Casting offenbar zu ihren Aufgaben.

In einem Video, das auf YouTube geteilt wurde, sagte Dolly jetzt: „Ich möchte euch die Chance geben, mir zu helfen, meine Geschichte an den Broadway zu bringen – und vielleicht sogar mit mir zu spielen! Diese Show ist eine Feier meiner Musik, meines Lebens und all der großartigen Menschen, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Jetzt sind wir auf der Suche nach talentierten Darstellern, die den Geist meiner Reise einfangen können, egal ob Sie ein erfahrener Theaterprofi oder ein unentdecktes Juwel mit dem gewissen Etwas sind.“

Interessierte werden gebeten, ihre Vorsprechen bei DollyMusical.com einzureichen und sie auch online zusammen mit dem Hashtag #SearchForDolly zu teilen. Die ‚9 to 5‘-Hitmacherin sagte, dass sie keine Audition „verpassen“ wolle. Einige Finalisten werden dann ausgewählt, um persönlich vor dem Casting-Direktor vorzusprechen. Dolly kündigte das Musical, das ursprünglich nach ihrem gleichnamigen Debütalbum von 1967 ‚Hello, I’m Dolly‘ benannt werden sollte, im Juni auf dem CMA Fest in Nashville, Tennessee, an.