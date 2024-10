Stars Dolly Parton: Weihnachten nur in Verkleidung

Dolly Parton Good Housekeeping UK cover December 2024 - CREDIT: Art Streiber / AUGUST BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2024, 14:00 Uhr

Dolly Parton verkleidet sich jedes Weihnachten als Oma Claus.

Die 78-jährige Country-Musik-Ikone hat nicht vor, ihre jährliche Tradition, die festliche Figur zu spielen, zu beenden – auch wenn alle Kinder in ihrer Familie erwachsen sind. Sie witzelte sogar, dass sie eines Tages den Schornstein hinunter „humpeln“ wolle.

In der Dezember-Ausgabe von ‚Good Housekeeping UK‘ sagte sie: „Ich werde alles tun, was ich kann, um ein Lächeln auf ihre Gesichter zu zaubern. Jedes Jahr spiele ich Oma Claus. Ich ziehe mein Weihnachtsmannkostüm an und komme mit meinem Sack voller Geschenke den Schornstein herunter. Auch wenn viele der Kinder jetzt erwachsen sind, erwarten sie immer noch, dass ich es mache. Eines Tages werde ich in diesem Aufzug humpeln!“ Weihnachten findet bei Dolly schon ab November statt und absolut alles, sogar ihre Haare, seien dann mit Lichtern geschmückt. Der Star gab zu, dass es es liebe, das Haus „kitschig“ zu machen. Dolly sagte: „Mittlerweile beginnt mein Weihnachten im November. Ich lasse mein Haus und meinen Hof schmücken. Ich setze ein Kreuz auf die Kapelle, und in der Thanksgiving-Nacht lege ich den Schalter um und alle Lichter gehen an. Touristen kommen vorbei und schauen sich die Außenseite meines Hauses an, also ist es ihnen zuliebe ein bisschen weniger kitschig da draußen, aber drinnen kann ich es machen, wie ich will! Ich habe Weihnachtsbäume in allen Zimmern, alles ist beleuchtet – und dann fügen wir noch mehr Lichter hinzu, und dann noch mehr Lichter. Ich ändere die gesamte Einrichtung – die Geschirrtücher und die Vorhänge. Oh, und ich habe Weihnachtslichter in meinen Haaren – ich habe sie überall. Ich trage Ohrringe, die leuchten, eine Rentierkette, die leuchtet, ich trage Pullover mit Weihnachtsbeleuchtung – man drückt einen Knopf und ich leuchte!“

Wenn es darum geht, Geschenke zu erhalten, besteht Dolly, die das vierte von 12 Kindern ist, darauf, dass sie es einfach mag. Die ‚Dolly Parton‘s Christmas on the Square‘-Darstellerin sagte: „Jeder sagt zu mir: ‚Oh, ich weiß nicht, was ich dir schenken soll – was kaufst du jemandem, der alles hat?‘ Und ich sage: ‚Nun, du besorgst ihnen etwas, in das sie es stecken können!‘ Ich bin die einfachste Person auf der Welt, für die man einkaufen kann, weil ich Modeschmuck und Tragetaschen und Geldbörsen liebe. Was meine Schwestern betrifft, da schicke ich normalerweise jemanden los, der einen besseren Geschmack hat als ich, um sicherzustellen, dass sie ihnen das wirklich gute Zeug besorgen.“