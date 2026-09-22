Stars Dolly Partons Neffe, der ihren Tod verkündete, soll als Sicherheitschef entlassen worden sein

Dolly Parton performs at The BB&T Center - 2016 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 09:00 Uhr

Der Neffe von Dolly Parton, der im vergangenen Monat ihren Tod bekannt gegeben hatte, soll Berichten zufolge als Sicherheitschef ihrer Anwesen entlassen worden sein.

Dolly Partons Neffe Bryan Seaver soll seinen Posten als Sicherheitschef für die Anwesen der Sängerin verloren haben.

Berichten zufolge wurden er und seine Sicherheitsfirmen von sämtlichen Immobilien des Nachlasses abgezogen. Bryan, der den Tod der 80-jährigen Country-Ikone im vergangenen Monat öffentlich verkündet hatte, soll vergangene Woche eine Kündigung erhalten haben. Nach Angaben von ‚TMZ‘ wurde inzwischen neues Sicherheitspersonal für Dollys Haus in Nashville, ihr Museum, ihr Haus in der Innenstadt und ihr Lager eingesetzt.

Bryan und sein Team erklärten gegenüber dem Portal, sie seien „bestürzt über die unerwarteten und bislang ungeklärten Maßnahmen“ nach Dollys Tod. Zugleich betonten sie, weiterhin fest entschlossen zu sein, den letzten Wunsch der Sängerin zu erfüllen und ihre Familie zu schützen. In einer weiteren Erklärung stellten sie klar: „Wir weigern uns, uns von Personen einschüchtern zu lassen, deren Handlungen unserer Ansicht nach in böser Absicht erfolgen und darauf abzielen, vom Leben einer Person zu profitieren, die freiwillig so viel gegeben hat.“

Hinter der Entscheidung sollen Dollys langjähriger Manager Danny Nozell und die Pinnacle Bank stehen. In dem von ‚TMZ‘ eingesehenen Kündigungsschreiben werden die Immobilien und geschäftlichen Interessen der verstorbenen Musiklegende als Besitz des DP Dean Trust aufgeführt. Obwohl Bryan von seinen Aufgaben im Sicherheitsbereich entbunden wurde, ändert dies nichts an seiner persönlichen Beteiligung an dem Trust.

Dollys Tod war am 25. August in einer Videobotschaft ihres Neffen bekannt gegeben worden, die über ihren Instagram-Account veröffentlicht wurde. Darin sagte Bryan: „Dieses Video ist eine Bekanntgabe, um die Dolly mich bereits vor Jahren gebeten hatte, bevor ich die Vorstellung von dieser zukünftigen Realität wirklich verinnerlicht hatte.“ Als ihr Sicherheitschef habe er mehr als zwei Jahrzehnte an ihrer Seite gestanden. Die Position hatte zuvor sein Vater Larry inne. „Es ist eine Ehre, eine Ehre, die mit absolutem Stolz und großer Traurigkeit verbunden ist. Doch die Traurigkeit liegt bei uns, nicht bei Dolly“, betonte er. „Dolly hat im Licht gelebt und befindet sich nun in den Armen Jesu.“