Stars Don Johnson: Ehefrau Kelley Phleger hält ihn jung

Don Johnson - May 2023 - Avalon - Book Club The Next Chapter Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2024, 13:02 Uhr

Der Hollywood-Star schwärmt von seiner Partnerin, mit der er seit 25 Jahren verheiratet ist.

Don Johnson glaubt, dass eine gute Ehe jung hält.

Der Schauspieler ist seit 1999 mit seiner Frau Kelley Phleger verheiratet und verrät nun, dass der richtige Partner der Schlüssel ist, um Stress zu vermeiden. Dem ‚People‘-Magazin sagt der 74-Jährige: „Eine schlechte Ehe lässt dich altern!“

Der ‚Miami Vice‘-Darsteller schwärmt, dass seine Frau „unglaublich“ sei. Auch seine sechs Kinder – darunter Hollywood-Star Dakota Johnson aus seiner Ehe mit Melanie Griffith – hätten einen großen Anteil daran, dass er so gut in Form sei. „Bleibt in Bewegung. Was meint ihr, wie ich sonst sechs Kinder habe? Die ich überhaupt nennen kann“, scherzt er.

Über seine Kinder verrät Don außerdem: „Sie sind alle aus dem Haus, aber sie kommen immer wieder zurück. Einige von ihnen gehen nie weg! Und ehrlich gesagt, man will nicht, dass sie gehen. Zumindest will ich das nicht.“

Der ‚Knives Out‘-Star erzählt, dass ihm die Zeit mit seiner Familie wichtiger sei als die Arbeit und er deshalb oft versuche, kleinere Rollen zu wählen, um seinen Lieben den Vorrang zu geben. „Work-Life-Balance ist eine interessante Sache als Schauspieler, denn Filme fressen dein Leben. Fernsehsendungen fressen dein Leben auf“, erklärt er. „Zum Glück kann ich mir meine Rollen aussuchen und manchmal ziehe ich eine Nebenrolle vor, weil ich immer noch Freude an dem habe, was ich tue, aber ich möchte nicht immer so lange arbeiten und von meiner Familie getrennt sein.“

Rückblickend auf seine Zeit im Rampenlicht gibt Don zu, dass er seinen Ruhm als übermächtig empfand. „Lange Zeit konnte ich nirgendwo hingehen. Ich musste mich isolieren. Sie wissen, wo du bist. Wir wurden rund um die Uhr bewacht“, schildert er.