Musik Justin Bieber ergänzt Starbesetzung der ersten FIFA-WM-Halbzeitshow

Justin Bieber performs onstage during the 68th Grammy Awards 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2026, 18:00 Uhr

Justin Bieber wird gemeinsam mit Madonna, Shakira, BTS und weiteren Stars bei der allerersten Halbzeitshow eines FIFA-WM-Finales auftreten.

Justin Bieber ist offiziell Teil des Line-ups der ersten FIFA-Weltmeisterschafts-Halbzeitshow.

Der ‚Daisies‘-Interpret wird am 19. Juli beim Finale im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, gemeinsam mit Künstlern wie Madonna, Shakira und BTS auf der Bühne stehen.

Der 32-Jährige sagte: „Die FIFA-Weltmeisterschaft bringt die Welt auf eine Weise zusammen wie nichts anderes. Ich bin dankbar, Teil dieser Halbzeitshow zu sein – und noch dankbarer zu wissen, dass sie gleichzeitig dabei hilft, Kindern auf der ganzen Welt einen besseren Zugang zu Bildung zu ermöglichen.“ Mit dem Konzert sollen Spenden für den ‚FIFA Global Citizen Education Fund‘ gesammelt werden.

Das Line-up wurde von Coldplay-Frontmann Chris Martin zusammengestellt. Neben Bieber gehören außerdem Burna Boy und Gustavo Dudamel dazu. Coldplay selbst werden gemeinsam mit dem PS22 Chorus sowie den Sesamstraßen-Muppets auftreten. Außerdem wird gemunkelt, dass Robbie Williams gemeinsam mit der italienischen Popsängerin Laura Pausini die offizielle FIFA-Hymne ‚Desire‘ auf dem Spielfeld performen wird.

Bei der Eröffnungszeremonie in Mexiko-Stadt traten bereits Shakira, Burna Boy und J Balvin auf. Shakira und Burna Boy stürmen derzeit mit der offiziellen FIFA-WM-Hymne ‚Dai Dai‘ die Charts. Der Song wurde weltweit zum meistgestreamten Titel auf Spotify und erreichte außerdem Platz eins der Billboard Global Charts.

‚Dai Dai‘, das lateinamerikanische Pop-Rhythmen mit nigerianischem Afrobeats verbindet, wurde zur Unterstützung des ‚FIFA Global Citizen Education Fund‘ veröffentlicht. Shakira arbeitet gemeinsam mit Global Citizen und der FIFA daran, Kindern in benachteiligten Regionen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Ihre Einnahmen aus den Tantiemen von ‚Dai Dai‘ spendet sie vollständig an den Bildungsfonds. Zusätzlich hat Sony Music zugesagt, die ersten 250.000 US-Dollar, die gesammelt werden, mit einer eigenen Spende zu verdoppeln.