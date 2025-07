Stars Donald Trump freut sich über das Aus der ‚Late Show with Stephen Colbert‘

Stephen Colbert - credit Kristin Callahan/Everett Collection - NYC 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2025, 13:23 Uhr

Der US-amerikanische Präsident ist froh darüber, dass die kritische Talksendung abgesetzt wird.

Donald Trump ist begeistert davon, dass die ‚Late Show with Stephen Colbert‘ abgesetzt wurde.

Der 61-jährige Moderator bestätigte am Donnerstag (17. Juli), dass der US-amerikanische Sender CBS seine nächtliche Talkshow einstellen wird. Die letzte Folge soll im kommenden Mai ausgestrahlt werden. Der umstrittene Präsident der Vereinigten Staaten hat sich bereits zum Thema zu Wort gemeldet und offen zugegeben, dass es ihn freut, dass Stephen, der die Sendung seit 2015 moderiert, nun „gefeuert“ wurde. Trump konnte es sich dabei auch nicht verkneifen, Seitenhiebe gegen zwei weitere Talkshow-Moderatoren auszuteilen: Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon. Auf ‚Truth Social‘ schrieb er: „Ich liebe es absolut, dass Colbert gefeuert wurde. Sein Talent war sogar noch geringer als seine Einschaltquoten. Ich höre, dass Jimmy Kimmel als nächstes dran ist – der hat noch weniger Talent als Colbert!“

Jimmy Kimmel stellte sich nach der überraschenden Absetzung hinter Stephen Colbert und postete auf Instagram: „Liebe dich, Stephen. F* dich und all deine Sheldons, CBS.“ Auch ‚Tonight Show‘-Moderator Jimmy Fallon zeigte sich „schockiert“ von der Nachricht. Er schrieb auf Instagram: „Ich bin genauso überrascht wie alle anderen. Stephen ist einer der scharfsinnigsten, witzigsten Moderatoren überhaupt. Ich dachte wirklich, ich würde das gemeinsam mit ihm noch viele Jahre durchziehen. Es macht mich traurig, dass meine Familie und Freunde nun eine neue Show für 23:30 Uhr brauchen. Aber ehrlich: Er war über all die Jahre ein wahrer Gentleman und ein echter Freund – seit ‚The Colbert Report‘. Und was auch immer er als nächstes macht, wird ganz sicher wieder brillant.“

Auch ‚Late Night‘-Moderator Seth Meyers äußerte seine Unterstützung: „So großartig Stephen Colbert als Comedian und Moderator ist, als Mensch ist er noch besser. Ich werde ihn im Fernsehen jede Nacht vermissen, aber ich freue mich, dass er jetzt keine Ausrede mehr hat, wenn ich ihn frage, ob wir uns treffen wollen.“