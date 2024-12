Nach Treffen in Paris Donald Trump über Prinz William: „Er ist ein gut aussehender Mann“

Prinz William (l.) und Donald Trump unterhielten sich am 7. Dezember in Paris. (dr/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 23:52 Uhr

Bei einem Treffen in Paris tauschten sich Donald Trump und Prinz William am Samstag auch über familiäre Sorgen innerhalb der königlichen Familie aus. Der baldige US-Präsident zeigte sich anschließend in einem Interview begeistert vom britischen Thronfolger.

Ein angeblich fast zweistündiges Gespräch führten der kommende US-Präsident Donald Trump (78) und Prinz William (42) am vergangenen Samstag im Salon Jaune der britischen Botschafterresidenz in Paris. Das ehemalige und zukünftige Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten von Amerika zeigte sich im Anschluss sichtlich angetan von der Begegnung mit dem britischen Thronfolger.

"Er ist ein gut aussehender Mann. Er sah gestern Abend wirklich sehr, sehr gut aus", schwärmte Trump im Gespräch mit der "New York Post". "Manche Menschen sehen in echt besser aus? Er sah großartig aus. Er sah wirklich nett aus, und das habe ich ihm auch gesagt", fügte der 78-Jährige hinzu.

Bewegendes Gespräch über die königliche Familie

Der Politiker und der Royal trafen sich am Rande der feierlichen Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame, die 2019 bei einem verheerenden Brand schwer beschädigt worden war. Dabei sprachen sie auch über die gesundheitlichen Probleme in der königlichen Familie. Sowohl König Charles III. (76) als auch Prinzessin Kate (42) kämpfen derzeit gegen eine Krebserkrankung.

"Ich fragte ihn nach seiner Frau und er sagte, es gehe ihr gut. Und ich fragte ihn nach seinem Vater und sein Vater kämpft sehr hart", berichtete Trump offen. "Er liebt seinen Vater und er liebt seine Frau, es war traurig", so der Ex-Präsident weiter.

Lob für Williams Arbeit

Laut Medienberichten soll das Gespräch zwischen den beiden Männern fast zwei Stunden gedauert haben. Trump sprach jetzt jedoch von einer wesentlich kürzeren Begegnung: "Wir hatten ein tolles Gespräch, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Wir hatten ein wirklich, wirklich tolles Gespräch", schwärmte Trump. Als die beiden im Foyer für Fotos posierten, lobte der Ex-Präsident die Arbeit des Thronfolgers: "Ein guter Mann, dieser hier. Er macht einen fantastischen Job."

Prinz William vertrat bei der Zeremonie in Paris seinen Vater König Charles III., der sich aufgrund seiner Krebsbehandlung bei öffentlichen Auftritten zurückhält. Erst am Tag zuvor hatte der Prinz gemeinsam mit seiner Familie den vorweihnachtlichen Gottesdienst "Together at Christmas" in der Westminster Abbey besucht – Prinzessin Kates erste große Veranstaltung, seit sie im September ihre Chemotherapie abgeschlossen hatte.