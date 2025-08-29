Stars Donna Kelce: Sie hebt Andenken an die Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce auf

Donna Kelce - September 2023 - Kelce premiere - Philadelphia, Pennsylvania - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2025, 11:00 Uhr

Die Prominente sprach darüber, dass sie Andenken an die Verlobung ihres Sohnes und der Musikerin aufheben würde.

Donna Kelce will die Andenken an die Verlobung ihres Sohnes Travis Kelce mit Taylor Swift aufheben.

Die ‚Love Story‘-Künstlerin und der NFL-Star hatten ihre Verlobung am Dienstag (26. August) nach beinahe zwei Jahren Beziehung bekanntgegeben. Travis‘ Mutter soll nun Erinnerungsstücke aufbewahren wollen, um den unvergesslichen Moment im Leben der Sängerin und ihres jüngsten Sohnes in Ehren zu halten.

Ein Insider erzählte in einem Interview mit ‚People‘: „Donna bewahrt bereits kleine Dinge aus dieser Zeit auf, wie Fotos, Notizen und Blumen. Sie ist sehr sentimental. Sie will sich an jedes Detail erinnern und bewahrt daher Erinnerungsstücke aus ihren ersten Tagen als verlobtes Paar auf.“

Taylor und Travis hatten ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Verlobung am Donnerstagabend (28. August) im Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs. Das verliebte Paar soll seit dem Heiratsantrag des NFL-Tight-Ends sehr glücklich und „in Feierlaune“ sein. Der Insider fügte hinzu: „Taylor und Travis sind seit ihrer Verlobung in Feierlaune. Sie sind noch nicht in der Hochzeitsplanungsphase. Im Moment wollen sie ihre Verlobung einfach genießen und lassen sich dafür Zeit.“