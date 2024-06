Erstes Kind mit 43 Jahren „Downton Abbey“-Star Joanne Froggatt ist schwanger

Joanne Froggatt hat sich bei den Into Film Awards in London am Dienstag erstmals mit Babybauch gezeigt. (ncz/spot)

SpotOn News | 25.06.2024, 16:31 Uhr

Schauspielerin Joanne Froggatt wird im Alter von 43 Jahren zum ersten Mal Mutter. Das gab der "Downton Abbey"-Star am Dienstag bei einer Awardshow in London bekannt.

Babyfreuden bei Joanne Froggatt: Der "Downton Abbey"-Star wird im Alter von 43 Jahren erstmals Mutter! Das enthüllte die Schauspielerin am Dienstag (25. Juni) bei den Into Film Awards in London, wo sie in einem roten Minikleid auch erstmals ihren Babybauch zeigte.

Wer der Vater des Kindes ist, ist nicht bekannt. Laut der britischen "Daily Mail" wurde Froggatt im August 2023 händchenhaltend mit einem unbekannten Mann gesehen, Freunde sollen der Zeitung bestätigt haben, dass sie "vernarrt" in ihn sei. Im Frühjahr 2020 hatte sich die Schauspielerin nach acht Ehejahren von ihrem langjährigen Partner James Cannon getrennt.

Joanne Froggatt wurde durch "Downton Abbey" bekannt

Joanne Froggatt begann ihre Schauspielkarriere 1997 in der britischen Daily-Soap "Coronation Street". International bekannt wurde sie als Hausmädchen Anna Bates in der Erfolgsserie "Downton Abbey", die sie über alle sechs Staffeln zwischen 2010 und 2015 sowie in den Filmen "Downton Abbey" (2019) und "Downton Abbey II: Eine neue Ära" (2022) verkörperte. 2015 erhielt sie für ihre Darstellung einen Golden Globe Award.