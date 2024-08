Musik Drake: Veröffentlichung von drei neuen Songs

Drake performs during Wicked (Spelhouse Homecoming Concert) Featuring 21 Savage 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2024, 16:00 Uhr

Drake überraschte seine Fans, indem er insgesamt 100 Gigabyte an Daten auf eine neue Website hochgeladen hat, darunter befinden sich drei neue Tracks des Stars.

Auf der Website ‚100gigs.org‘ gibt es einen Ordner mit dem Titel ‚NEW‘, der die neuen Songs des Sängers ‚It’s Up‘, ‚Blue Green Red‘ und ‚Housekeeping Knows‘ enthält.

Auf dem ersten Song ist Drakes Rap-Kollege Young Thug zu hören, auf ‚Housekeeping Knows‘ tat sich Drake mit Latto zusammen und ‚Blue Green Red‘ ist ein Dance-Track. Der Rap-Superstar bietet seinen Fans zudem eine neue Hook für ‚Yikes‘ seines Rivalen Kanye West aus dem Jahr 2018. Auf der Website sind auch andere Inhalte zu finden, darunter unveröffentlichtes Artwork, das kostenlos heruntergeladen werden kann. Der Künstler hatte erst vor kurzem ein gemeinsames Album mit PartyNextDoor angekündigt, wobei der 37-jährige Rapper und der 31-jährige Sänger, Songwriter und Musikproduzent zusammen an neuer Musik arbeiteten und die Veröffentlichung eines Albums für später in diesem Jahr vorbereiten. Im Rahmen von PartyNextDoors ‚Party and Friends‘-Konzert in Toronto verkündete Drake: „Wenn der Sommer vorbei ist. Macht, was ihr tun müsst. Ich weiß, dass ihr Mädels alle draußen seid, und wenn es wieder etwas kühler wird, dann werden PartyNextDoor und das Drake-Album für euch da sein.” Drake spielte bei dem Auftritt auch die Songs ‚Sweeterman‘, ‚Redemption‘ und ‚Wah Gwan Delilah‘.