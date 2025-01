Musik Drake: Zurück im Studio vor neuem Album-Release

Drake in the studio January 7 2025 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2025, 14:00 Uhr

Drake ist zurück im Studio.

Der Hip-Hop-Star teilte auf Instagram Fotos aus einem Aufnahmeraum sowie von seinen Dollarzeichen-Halsketten und passenden Nägeln, die auf sein kommendes Album mit dem Rapper ‚PartyNextDoor‘ hinweisen. Dazu schrieb er lediglich: „Ich habe darüber nachgedacht.“

Ende 2024 veröffentlichte Drake den ‚Fighting Irish Freestyle‘, in dem er scheinbar NBA-Star LeBron James kritisierte, nachdem dieser ein Konzert seines Rivalen Kendrick Lamar besucht hatte. Drake sagte: „Die Welt verliebte sich in die Gimmicks, sogar meine Brüder bekamen Tickets, schien, als ob sie jede Minute liebten. Weißt du, das ist persönlich für uns und nicht nur Geschäft.“

Drake und Kendrick sind seit längerem zerstritten. Im letzten Jahr verklagte Drake Universal Music Group (UMG) wegen Kendricks Diss-Song ‚Not Like Us‘, in dem er ihn als Pädophilen bezeichnete. Drake wies die Vorwürfe in seinem Track ‚The Heart Part 6‘ zurück. Drake verklagte auch UMG wegen eines mutmaßlichen ‚Pay-to-Play‘-Programms und verlangte Informationen über die Identität und Praktiken von Beteiligten. Währenddessen kündigte PartyNextDoor im November an, dass das gemeinsame Album der beiden „fertiggestellt“ werde.