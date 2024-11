Musik Drake: Zweite Petition gegen UMG wegen Kendrick Lamars Diss-Song ‚Not Like Us‘ ein

Drake - State Farm Arena December 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2024, 16:00 Uhr

Drake hat eine zweite Klage gegen die Universal Music Group (UMG) wegen Kendrick Lamars Diss-Song ‚Not Like Us‘ eingereicht.

Am Dienstag (26. November) warf Drake dem Major-Label vor, die Streams für den Rekordsong „künstlich aufgebläht“ zu haben. Der im Mai veröffentlichte Track war Kendricks fünfter Diss-Track, der sich an seinen Rap-Rivalen richtete und weniger als 24 Stunden nach seiner vorherigen Single ‚Meet the Grahams‘ veröffentlicht wurde. Drake hat nun eine Voranmeldung in Texas eingereicht, nachdem er zuvor in New York Klage eingereicht hatte. Dieses Mal beschuldigt er UMG der Verleumdung, da der Song ihn fälschlicherweise beschuldige „ein Sexualstraftäter zu sein, sich an pädophilen Handlungen zu beteiligen, Sexualstraftätern Unterschlupf zu gewähren und andere kriminelle sexuelle Handlungen zu begehen“.

Seine Aussagen beziehen sich auf die Textzeilen „Zertifizierter Lover Boy? Zertifizierter Pädophiler“ und „Tryna strike a chord and it’s probably A minor”. Auf Deutsch bedeutet der letzte Teil übersetzt: „Versucht, einen Akkord zu treffen, und es ist wahrscheinlich A-Moll“. „A Minor“ kann allerdings auch mit „ein Minderjähriger“ oder „eine Minderjährige“ übersetzt werden.

Drake schoss in seinem Vergeltungstrack ‚The Heart Part 6‘ schnell zurück und wies Kendricks Anschuldigungen zurück, dass er pädophil sei. Die neuesten eingereichten Unterlagen fordern Stellungnahmen von UMG und iHeartMedia. Drake behauptet, UMG habe Zahlungen an iHeart und „seine Radiosender als Teil eines Pay-to-Play-Systems weitergeleitet“. „UMG hat die ausschließliche Kontrolle über die Lizenzierung von ‚Not Like Us‘ und hätte sich weigern können, den Song zu veröffentlichen oder zu vertreiben oder zu verlangen, dass das anstößige Material bearbeitet und/oder entfernt wird. Aber UMG entschied sich für das Gegenteil. UMG entwarf, finanzierte und setzte dann einen Plan um, um ‚Not Like US‘ in einen viralen Megahit zu verwandeln, mit der Absicht, das Spektakel des Schadens für Drake und seine Unternehmen zu nutzen, um die Hysterie der Verbraucher und natürlich massive Einnahmen zu schüren.“