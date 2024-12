Weißer Bart und rote Jacke Dreh in New York: Arnold Schwarzenegger zeigt sich im Santa-Claus-Look

Arnold Schwarzenegger und Alan Ritchson am Set in New York. (jom/spot)

SpotOn News | 17.12.2024, 20:15 Uhr

Für Arnold Schwarzenegger haben die Dreharbeiten zur Weihnachtskomödie "The Man With The Bag" begonnen. Erste Bilder vom Set zeigen ihn im Santa-Claus-Look.

Arnold Schwarzenegger (77) ist zurück vor der Kamera. Der Schauspielstar wurde am Dienstag (17. Dezember) in New York City am Set von "The Man With The Bag" gesichtet. Die Amazon MGM Studios betätigten bei Instagram den offiziellen Produktionsstart der Komödie.

Während Co-Star Alan Ritchson (42) in dunkler Jacke und mit Cap eher unscheinbar wirkte, war Schwarzenegger am Set kaum zu übersehen. Mit weißem Bart, bunter Bommelmütze, einem dunkelblau-roten Schal und einem roten Mantel erinnerte der 77-Jährige an Santa Claus, den er in dem Film spielen soll.

Arnold Schwarzenegger schwärmt von den Dreharbeiten

"Santa Claus is coming to town!", also "Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt!", schreibt Arnold Schwarzenegger in einem Instagram-Post. Das dazugehörige Bild zeigt ihn mit Alan Ritchson in einem weihnachtlich geschmückten Zimmer. Weiter erklärt Schwarzenegger: "Es ist fantastisch, 'The Man with the Bag' mit Alan Ritchson zu drehen." Der Regisseur des Films, Adam Shankman (60), sei einer der lustigsten Regisseure, mit denen er je zusammengearbeitet habe. New York City sei ein fantastischer Gastgeber, die Arbeit mit der Produktionsfirma sei eine Freude und er könne es kaum erwarten, "all diese Weihnachtsstimmung mit jedem einzelnen von euch zu teilen".

Über das Filmprojekt berichtete "Deadline" im vergangenen März. Bereits damals wurde spekuliert, dass Schwarzenegger Santa Claus spielen könnte. Zum Inhalt der Komödie hieß es: "Als der Zaubersack des Weihnachtsmanns gestohlen wird, widmet er sich seiner Bösen-Liste, um Vance, einen ehemaligen Dieb, zu finden, der ihm helfen soll, ihn zurückzubekommen. Zusammen mit seiner Tochter, dem Weihnachtsmann und einer Gruppe unangepasster Elfen muss Vance den größten Raub seines Lebens durchziehen, um Weihnachten zu retten." Es soll Schwarzeneggers erster Film seit 2019 sein.