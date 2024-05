Kompletter Stuhl-Wechsel Drei Rückkehrer bei „The Voice of Germany“: Das sind die Coaches 2024

Drei von den vier neuen Coaches sind nicht das erste Mal bei "The Voice of Germany". (eee/spot)

SpotOn News | 18.05.2024, 12:52 Uhr

Neue Staffel, neue Coaches: Die roten Stühle bei "The Voice of Germany" sind wieder besetzt worden. Diese Musiker sind 2024 dabei.

Die neuen Coaches für die nunmehr 14. Staffel von "The Voice Of Germany" stehen fest. Wie ProSieben in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, werden 2024 wieder Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) und Samu Haber (48) auf den roten Drehstühlen Platz nehmen. Alle drei Coaches feiern damit ihr Comeback bei der beliebten Castingshow. Vierter im Bunde ist dieses Mal Sänger und Songwriter Kamrad (27) – für den "I Believe"-Interpreten ist es das erste Mal bei "The Voice of Germany".

Alles wird "neu und bleibt vertraut"

Sat.1-Chef Marc Rasmus erklärt zu der diesjährigen Konstellation, dass der Sender die Fans in den sozialen Medien gefragt habe, wen sie 2024 am Buzzer sehen möchten: "Mit Mark, Samu und Yvonne kehren drei Coaches auf die roten Stühle zurück, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehr gerne bei 'TVOG' wiedersehen möchten. Und 'TVOG'-Newcomer Kamrad vervollständigt das Coach-Quartett 2024 perfekt."

ProSieben-Chef Hannes Hiller fasst zusammen: "'The Voice of Germany' wird neu und bleibt vertraut." Zudem verrät er, dass die Blind Auditions am 7. Juni starten.

Moderiert wird die 14. Staffel einmal mehr von Thore Schölermann (39) und Melissa Khalaj (34).

Coach-Wechsel seit April bekannt

Schon seit April steht fest, dass ein vollständiger Coach-Wechsel bei "The Voice of Germany" stattfinden wird. Giovanni Zarrella (46), Shirin David (29), Ronan Keating (47) und die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (34) hatten nacheinander ihre Abschiede öffentlich gemacht. Der Sender erklärte dazu, dass der Coach-Wechsel zum Konzept der Show gehöre.

Mark Forster war zuletzt 2022 bei "The Voice of Germany" zu sehen, Catterfeld war von 2016 bis 2018 dabei und war außerdem Coach bei "The Voice Senior". Samu Haber war 2013, 2014, 2016, 2017 und 2020 Coach bei "The Voice", zuletzt teilte er sich den Stuhl mit Rea Garvey (51).