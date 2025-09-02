Film Drew Barrymore möchte Remake von ‚Der Tod steht ihr gut‘

Drew Barrymore - Famous - New York City - November 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2025, 18:20 Uhr

Drew Barrymore möchte ‚Der Tod steht ihr gut‘ zusammen mit Adam Sandler und Jennifer Aniston neu verfilmen.

Die 50-jährige Schauspielerin hatte ihre letzte große Rolle in der TV-Serie ‚Santa Clarita Diet‘, die 2019 nach drei Staffeln endete. Doch sie gab zu, dass ihr häufiger Co-Star Adam sie zurück auf die große Leinwand locken könnte.

„Allerdings. Adam weiß, dass ich wirklich mit ihm und Jennifer Aniston zusammenarbeiten möchte. Die beiden wissen das“, sagte die Schauspielerin nun in einem Clip aus ihrer ‚The Drew Barrymore Show‘. „Wir haben ein paar Ideen hin- und hergeworfen. Als Witz sagen wir, wir machen den ‚Three’s Company‘-Film, aber ich bin wirklich überzeugt von ‚Der Tod steht ihr gut‘, einem Remake davon.“

Drew war 2003 mit Jennifer in ‚Er steht einfach nicht auf dich‘ und mit Adam in ‚Eine Hochzeit zum Verlieben‘ (1998), ’50 erste Dates‘ (2004) und ‚Urlaubsreif‘ (2014) zu sehen. Adam und Jennifer standen bereits gemeinsam in den beiden ‚Murder Mystery‘-Filmen sowie in ‚Meine erfundene Frau‘ vor der Kamera.

‚Der Tod steht ihr gut‘ wurde 1992 veröffentlicht und erzählte die Geschichte der Schauspielerin Madeline (Meryl Streep), die ein Mittel zur Unsterblichkeit einnimmt. Die dunkle Komödie wurde von Robert Zemeckis inszeniert und zeigte außerdem Goldie Hawn, Bruce Willis und Isabella Rossellini. Im April hatte Drew zugegeben, dass sie und Adam nach einem neuen Projekt suchen, an dem sie gemeinsam arbeiten könnten. Sie sagte in ihrer Show: „Das ist ein Ja, und es ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich glaube nicht, dass es zu lange dauern wird, weil wir immer etwa alle zehn Jahre etwas gemacht haben. Wir sind inzwischen schon drüber hinaus.“