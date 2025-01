Stars Drew Barrymore: Muttersein hat ihr Leben verändert

Drew Barrymore - Famous - New York City - November 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2025, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin enthüllt, dass die Geburt ihrer Töchter ihr Leben radikal auf den Kopf stellte.

Drew Barrymore fand erst einen „Sinn“ im Leben, als sie Mutter wurde.

Die US-Schauspielerin genoss jahrelang das Leben im Rampenlicht, bevor sie mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman die zwölfjährige Olive und die zehnjährige Frankie bekam. Nun enthüllt die 49-Jährige, dass sich ihre Prioritäten änderten, als sie Kinder bekam.

In der ‚Late Show with Stephen Colbert‘ schwärmte sie: „[Meine Töchter] sind wirklich, wirklich gut. Jeder Tag ist anders. Jede Stunde ist anders. Sie sind mein Nordstern, mein Kompass. Ich liebe es, dass in dem Leben, das ich führen durfte, bevor ich sie kannte, meine Prioritäten anders waren. Und seit ich auf der Welt bin, weiß ich, was der Sinn meines Lebens ist. Es ist verrückt.“

Die Talkshow-Moderatorin habe immer gewusst, dass sie dazu bestimmt war, Töchter großzuziehen. „Als ich erfuhr, dass ich Frankie, meine zweite Tochter, bekommen würde, hat mich das in einer Weise gedemütigt, wie ich es noch nie erlebt habe“, gestand sie. „Ich werde diesen Moment nie vergessen, weil mir klar wurde, dass ich auf diesen Planeten gesetzt wurde, um Mädchen aufzuziehen.“

Die ‚Ungeküsst‘-Darstellerin enthüllte, dass es ihr anfangs an Vertrauen in ihre Fähigkeiten als Mutter mangelte. Der Grund dafür sei ihre eigene Kindheit gewesen. „Wenn man nicht in einer perfekten Familie aufwächst, hat man Angst vor der Blaupause und sagt sich: ‚Ich will die Dinge anders machen.‘ Ich fühlte mich unsicher, als stünde mein Leben auf dem Spiel, und es dauerte ehrlich gesagt ein paar Jahre, bis ich dieses Selbstvertrauen hatte“, offenbarte der Hollywood-Star.