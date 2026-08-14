Film Drew Starkey heizt mit Interview-Panne die Spekulationen um ‚American Psycho‘ an

Drew Starkey - September 2024 - Avalon - Venice Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2026, 11:00 Uhr

Drew Starkey heizt mit Interview-Panne die Spekulationen um 'American Psycho' an.

Drew Starkey hat die Gerüchte befeuert, dass er möglicherweise die Hauptrolle in einer Neuverfilmung von #American Psycho’ übernehmen wird.

Der 32-jährige Schauspieler sorgte mit seiner Leistung in Luca Guadagninos Film ‚Queer‘ aus dem Jahr 2024 für Aufsehen. Zuletzt wurde berichtet, dass er in Guadagninos Neuinterpretation von Bret Easton Ellis‘ Roman ‚American Psycho‘ als Patrick Bateman zu sehen sein soll. In einem Interview mit dem ‚GQ‘-Magazin trug Starkey allerdings wenig dazu bei, die Spekulationen zu zerstreuen. Auf das Projekt angesprochen, sagte er: „Das Drehbuch ist großartig.“ Offenbar bemerkte er anschließend, dass er damit womöglich mehr verraten hatte als beabsichtigt. „Verdammt! Ich habe das Drehbuch gelesen, aber Luca ist mein Freund. Ich glaube, ich habe alle seine Drehbücher gelesen“, fügte er hinzu.

Bereits 2024 war bekannt geworden, dass Guadagnino bei dem Film Regie führen und gemeinsam mit Drehbuchautor Scott Z. Burns an der Adaption arbeiten soll. Eine zentrale Frage blieb jedoch lange offen: Wer wird den berüchtigten Patrick Bateman spielen? In der ersten Verfilmung aus dem Jahr 2000 verkörperte Christian Bale die Figur. Ellis erklärte in seinem Podcast, dass mehrere bekannte Schauspieler die Rolle abgelehnt hätten. „Ein paar hochkarätige Schauspieler, deren Namen ich nicht nennen kann, haben abgesagt. Ich glaube, vielleicht weil sie nicht in Christian Bales Fußstapfen treten wollen“, sagte der Autor.

Auch Bale selbst äußerte sich bereits zur Neubesetzung. Im Gespräch mit dem ‚Hollywood Reporter‘ zeigte sich der Schauspieler offen für einen Nachfolger. „Wer es versuchen will, soll es versuchen“, sagte er. Gleichzeitig bezeichnete er es als „mutige Entscheidung“, sich an die Figur heranzuwagen. An seine eigene Arbeit mit Regisseurin Mary Harron habe er zudem „fantastische Erinnerungen“. Unterdessen betonte Ellis, dass Guadagninos Film keineswegs einfach die Vorlage von 2000 wiederholen werde. Nach seinen Informationen werde die neue Version „überhaupt keine Ähnlichkeit“ mit Harrons Film haben. Es handle sich vielmehr um eine vollkommen andere Interpretation des Stoffes. Im Mittelpunkt von ‚American Psycho‘ steht Patrick Bateman, ein wohlhabender Investmentbanker aus Manhattan. Hinter seiner gepflegten Fassade aus Erfolg, Charme und Luxus verbirgt er eine brutale Seite und mörderische Fantasien. Je stärker seine Fixierung auf Status und Kontrolle wird, desto mehr verliert er den Bezug zur Realität. Zugleich zeichnet die Geschichte ein düsteres Bild der Leere und Rücksichtslosigkeit der Konsumgesellschaft der 1980er-Jahre.