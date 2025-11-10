Stars Drittes Baby? Das sagt Sarah Engels

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin äußert sich auf Instagram zu ihrer Familienplanung mit Ehemann Julian.

Sarah Engels verrät, wie es bei ihr in Sachen Kinderplanung aussieht.

Die Sängerin hat aus der Ehe mit Pietro Lombardi den zehnjährigen Sohn Alessio. Im Dezember 2021 kam ihre Tochter Solea (3) zur Welt, die sie mit Ehemann Julian Engels großzieht. Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan nun ganz direkt wissen: „Bist du schwanger?“ Die 33-Jährige gab daraufhin eine klare Antwort: „Nein, ich bin nicht schwanger und derzeit ist es auch nicht geplant.“ Sarah betonte außerdem: „Wir sind aktuell sehr glücklich und freuen uns auf unser neues Zuhause.“

Im September hatte die ehemalige DSDS-Kandidatin enthüllt, dass sie und Julian in ein „gemeinsames Traumhaus“ investiert haben. Der Einzug in das neue Zuhause hat für das Paar derzeit Vorrang. Doch auch in beruflicher Hinsicht tut sich gerade viel bei Sarah: Ab Donnerstag (13. November) steht sie in Köln für ‚Moulin Rouge! Das Musical‘ auf der Bühne. In dem Stück verkörpert sie die Hauptrolle Satine. „Ich freu mich einfach soo sehr auf die Premiere“, schwärmte die Musikerin im Rahmen des Instagram-Q A. Mit der Rolle feiert sie ihr Musical-Debüt.

Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa hatte Sarah kürzlich erzählt, dass der Job eine „ganz neue Erfahrung“ für sie sei. „Und auch eine Herausforderung, das muss man sagen“, räumte sie ein. Zwar kenne sich die zweifache Mutter mit Musik aus. „Aber nun geht es auch um Schauspiel, Tanz und Theater. Das wird mich, denke ich, schon auch an meine Grenzen bringen“, gab sie zu.