Stars Sarah Engels: Nach ESC-Trubel weiht sie ihren neuen Pool ein

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.05.2026, 13:00 Uhr

Die Sängerin genießt nach dem ESC ihre neue Wohlfühloase zuhause in Köln.

Sarah Engels hat endlich Zeit, ihre Teilnahme beim Eurovision Song Contest zu verarbeiten.

Die Sängerin trat am vergangenen Wochenende mit ihrem Titel ‚Fire‘ bei dem Musikwettbewerb in Wien an. Am Ende reichte es leider nur für Platz 23. Doch für die 33-Jährige gibt es einen Trost: Sie stieg mit ihrem Song wieder in die Charts ein. In den Offiziellen Deutschen Single-Charts landete ‚Fire‘ auf Platz 27. Doch Sarah hat noch in anderer Hinsicht gut lachen: Gerade hat sie zuhause ihren neuen Pool eingeweiht.

„Endlich kann ich in den Pool springen“, freute sich die Kölnerin in einem Instagram-Post. In dem dazugehörigen Video ist zu sehen, wie sie fröhlich in das Outdoor-Becken hüpft. „Es war ehrlich gesagt viel mehr Arbeit und hat deutlich länger gedauert, als wir gedacht hätten. Aber jetzt zu sehen, wie alles geworden ist, macht einfach glücklich“, fügte sie hinzu. Nun kann Sarah die neue Wohlfühloase zusammen mit ihren Kindern Solea (4) und Alessio (10) sowie Ehemann Julian Engels genießen.

In ihrer Story meldete sich die Ex-DSDS-Kandidatin direkt aus dem Pool bei ihren Followern. „Leute, ich glaube, ich habe einen neuen favourite Spot bei uns zuhause“, schwärmte sie. Erst jetzt komme sie dazu, die Geschehnisse rund um den ESC zu verarbeiten. „Mir wird gerade einfach bewusst, wie krass die letzten Wochen waren“, gestand sie. Nun müsse sie „alles erst mal sacken lassen und verdauen“. Es sei einfach überwältigend, „in welcher Geschwindigkeit“ die vergangenen Wochen vergangen seien.

Denn nicht nur der ESC beschlagnahmte Sarah zuletzt. „Neben den ganzen ESC-Vorbereitungen sind wir umgezogen, haben ein riesiges Gartenprojekt gestartet und irgendwie alles auf einmal umgesetzt“, enthüllte die Musikerin. Sie habe „so auf den Tag hingefiebert, an dem ich das hier genießen kann“. Das Beste daran ist: Weil der Pool beheizt ist, kann die Familie Engels auch im Winter darin baden. „Kann mich jemand mal kneifen?“, schwärmte Sarah.